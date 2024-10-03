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Татьяна Голикова: "Они все останутся без пенсии, предупреждаю". Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены начать ходить на работу

В последнее время Россия фиксирует постепенно р...

u-f.ru

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В последнее время Россия фиксирует постепенно растет количество пенсионеров, которые продолжают работа. Это обусловлено реформой пенсионной системы. Татьяна Голикова, вице-премьер страны, отметила, что в связи с тем, что была увеличена возрастная планка выхода на пенсию, на рынке труда возросло и число рабочих мест - примерно на 2,7 миллиона. Сейчас более 60% пожилых граждан продолжают активно работать.

Развитие образовательных инициатив для пенсионеров

Голикова отдельно отмечает и значимость разработки образовательных программ, которые подойдут специально для пожилых, что позволит им полноценно реализовывать свой профессиональный потенциал. Такой подход предполагает не только поддержку занятости среди пожилого населения, но и повышение их квалификации.

Анализ статистики трудоустройства

Заметный рост уровня занятости наблюдается не только среди молодежи, но и в возрастной категории от 40 до 54 лет, который достиг 93% к концу 2023 года. Это свидетельствует о широкой интеграции взрослого и пожилого населения в трудовую активность.

Влияние изменений в пенсионной системе

Напомним, что изменения в пенсионном вопросе начали еще в 2019 году. За несколько лет это значительно повлияло на рынок труда. По оценкам экспертов, после введения нововведений более 60% пенсионеров приняли решение вернуться на работу, стремясь не только улучшить свои финансовые условия, но и оставаться социально активными.

Тренды на рынке труда для старшего поколения

Пенсионеры демонстрируют высокую трудовую активность, зачастую превышая показатели молодежи. Среди самозанятых пенсионеров количество выполненных заказов в месяц в среднем на один выше, чем у молодых людей. Также за последний год наблюдается рост числа рабочих мест для пожилых на 14%, особенно в секторе информационных технологий.

Заключение

Тот факт, что в России постепенно растет количество пенсионеров, занятых трудовой деятельность, не только способствует их финансовому благополучию, но и поддерживает их желание быть активными, востребованными на рынке труда и вовлеченными в социальную жизнь. Эта тенденция подчеркивает важность признания опыта и профессиональных навыков старшего поколения, которое продолжает вносить весомый вклад в развитие экономики страны, сообщает Газета.ру.

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