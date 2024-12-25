Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Там только вода и сплошные антибиотики»: Роскачество озвучило худшего производителя филе цыпленка. Не вздумайте брать

Недавняя проверка Роскачества показала, что дал...

1000.menu

Подписаться в Telegram

Недавняя проверка Роскачества показала, что далеко не все бренды, производящие куриное филе, соответствуют стандартам качества, заявленным на упаковке.

Несмотря на широкую известность некоторых марок, эксперты выявили серьёзные нарушения, которые могут повлиять на здоровье потребителей.

Результаты проверки куриного филе

В ходе масштабного исследования эксперты Роскачества проанализировали продукцию нескольких производителей. В центре внимания оказался бренд «Мираторг», продукция которого вызвала наибольшее количество вопросов, сообщает ProGorod62.

Основные проблемы, выявленные у «Мираторга»:

  • Запрещённые вещества: в составе филе были обнаружены антибиотики и хлороформ — компоненты, которые категорически запрещены к использованию в пищевой промышленности.
  • Срок хранения: несмотря на заявленный срок годности, мясо портится быстрее, чем продукция конкурентов.
  • Ошибки в маркировке: на упаковке отсутствовали некоторые важные сведения, что вызывает сомнения в достоверности информации о продукте.

Мнения потребителей

Отзывы покупателей о продукции «Мираторг» оказались неоднозначными. Некоторые отмечают её свежесть и натуральный вкус, другие жалуются на быстрое ухудшение качества и несоответствие заявленным характеристикам.

Этот случай подчёркивает, что даже известный бренд не всегда гарантирует высокое качество. Потребителям следует более тщательно подходить к выбору продуктов, обращая внимание на состав, упаковку и результаты независимых экспертиз.

«Чёрный список» производителей

На основании проведённой проверки Роскачество составило список производителей, продукция которых не соответствует установленным стандартам. Помимо «Мираторга», в него вошли и другие бренды, нарушающие нормы производства или использующие запрещённые ингредиенты.

Эти данные призваны стать предупреждением для производителей о необходимости соблюдения стандартов. Эксперты надеются, что такие меры повысят ответственность компаний и помогут покупателям выбирать качественные продукты.

Советы по выбору куриного филе

  • Изучайте состав: убедитесь, что в продукте отсутствуют консерванты, добавки и запрещённые вещества.
  • Обращайте внимание на упаковку: полная и достоверная информация о сроке годности, дате производства и условиях хранения — ключевой фактор безопасности.
  • Изучайте результаты проверок: ориентируйтесь на независимые исследования и проверенные источники, чтобы избежать покупки продукции сомнительного качества.

Ответственный подход — вклад в качество

Каждый потребитель может внести свой вклад в улучшение ситуации на рынке. Выбирая качественные продукты и поддерживая добросовестных производителей, мы стимулируем компании повышать стандарты. Публикация результатов проверки Роскачества служит напоминанием о том, что безопасность продуктов питания во многом зависит от нашего выбора.

Совместные усилия экспертов и потребителей помогут сделать рынок мясной продукции более прозрачным и качественным. Осознанный подход к покупкам — залог не только здоровья, но и развития ответственного производства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Важное в РТ

3 часа назад

Число пользователей онлайн-банков в Татарстане выросло на 20%

обработка против плесени и грибка

Новости Татарстана

день назад

Жители ЖК «Лазурные небеса» выставили на продажу квартиры после атаки БПЛА

Новости России

2 дня назад

В ВТБ определили регионы с самыми большими любителями мандаринов

монтаж сэндвич-панелей екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Новости Татарстана

20 часов назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Лонгриды

19 часов назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Казани

день назад

Ученые из Казани создали материал для батарей нового поколения
Новости Казани
4 часа назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Казани

2 часа назад

Аэропорт Казани снял все ограничения на работу

Интересное в Казани

день назад

Когда оливье уже не лезет: что спасет январские вечера казанцев от скучных ужинов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани создают проект второй линии метрополитена

Новости Казани

6 часов назад

Историческое здание больницы в Казани получит статус ОКН
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
3 дня назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Казани

20 часов назад

Вечером Казань сковали 9-балльные пробки

Новости Казани

20 часов назад

На улице Парковой в Казани 64-летний водитель сбил пенсионера

Новости Татарстана

21 час назад

Минэкологии РТ приглашает на Всероссийский конкурс игрушек-кормушек
Новости России
4 дня назад

Корпоративные клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка разместили сделок РЕПО на 68 млрд рублей