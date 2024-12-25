«Там только вода и сплошные антибиотики»: Роскачество озвучило худшего производителя филе цыпленка. Не вздумайте брать

Недавняя проверка Роскачества показала, что далеко не все бренды, производящие куриное филе, соответствуют стандартам качества, заявленным на упаковке.

Несмотря на широкую известность некоторых марок, эксперты выявили серьёзные нарушения, которые могут повлиять на здоровье потребителей.

Результаты проверки куриного филе

В ходе масштабного исследования эксперты Роскачества проанализировали продукцию нескольких производителей. В центре внимания оказался бренд «Мираторг», продукция которого вызвала наибольшее количество вопросов, сообщает ProGorod62.

Основные проблемы, выявленные у «Мираторга»:

Запрещённые вещества: в составе филе были обнаружены антибиотики и хлороформ — компоненты, которые категорически запрещены к использованию в пищевой промышленности.

Срок хранения: несмотря на заявленный срок годности, мясо портится быстрее, чем продукция конкурентов.

Ошибки в маркировке: на упаковке отсутствовали некоторые важные сведения, что вызывает сомнения в достоверности информации о продукте.

Мнения потребителей

Отзывы покупателей о продукции «Мираторг» оказались неоднозначными. Некоторые отмечают её свежесть и натуральный вкус, другие жалуются на быстрое ухудшение качества и несоответствие заявленным характеристикам.

Этот случай подчёркивает, что даже известный бренд не всегда гарантирует высокое качество. Потребителям следует более тщательно подходить к выбору продуктов, обращая внимание на состав, упаковку и результаты независимых экспертиз.

«Чёрный список» производителей

На основании проведённой проверки Роскачество составило список производителей, продукция которых не соответствует установленным стандартам. Помимо «Мираторга», в него вошли и другие бренды, нарушающие нормы производства или использующие запрещённые ингредиенты.

Эти данные призваны стать предупреждением для производителей о необходимости соблюдения стандартов. Эксперты надеются, что такие меры повысят ответственность компаний и помогут покупателям выбирать качественные продукты.

Советы по выбору куриного филе

Изучайте состав: убедитесь, что в продукте отсутствуют консерванты, добавки и запрещённые вещества.

Обращайте внимание на упаковку: полная и достоверная информация о сроке годности, дате производства и условиях хранения — ключевой фактор безопасности.

Изучайте результаты проверок: ориентируйтесь на независимые исследования и проверенные источники, чтобы избежать покупки продукции сомнительного качества.

Ответственный подход — вклад в качество

Каждый потребитель может внести свой вклад в улучшение ситуации на рынке. Выбирая качественные продукты и поддерживая добросовестных производителей, мы стимулируем компании повышать стандарты. Публикация результатов проверки Роскачества служит напоминанием о том, что безопасность продуктов питания во многом зависит от нашего выбора.

Совместные усилия экспертов и потребителей помогут сделать рынок мясной продукции более прозрачным и качественным. Осознанный подход к покупкам — залог не только здоровья, но и развития ответственного производства.