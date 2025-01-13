Такого никогда было: завтра вся техника выйдет из строя, а у людей начнутся психозы

Недавно астрономы зафиксировали формирование огромной корональной дыры на Солнце, которая охватывает примерно четверть его поверхности.

Это явление приводит к выбросам мощных потоков высокоскоростного солнечного ветра, которые направляются в сторону Земли.

Влияние на Землю

Потоки солнечного ветра, вырывающиеся из корональной дыры, могут вызвать серию мощных магнитных бурь на Земле. Эти геомагнитные возмущения оказывают значительное воздействие не только на метеозависимых людей, вызывая у некоторых из них экстремальные психологические реакции, включая психоз, но и на различные технологические системы.

Технологические помехи

Магнитные бури могут серьезно повлиять на функционирование спутникового телевидения, радиосвязи и системы глобального позиционирования (GPS). Возможные помехи и сбои в этих системах подчеркивают необходимость подготовки и предварительного планирования со стороны технических служб и обычных пользователей.

Подготовка к магнитным бурям

Важно не просто ждать усиления магнитных бурь, но и активно готовиться к ним.

Это включает в себя:

Предварительное информирование населения о возможных рисках и мерах предосторожности.

Обеспечение стабильности коммуникационных и навигационных систем путем реализации защитных технологий.

Разработка планов действий для медицинских и психологических служб, чтобы оказывать помощь лицам, чье состояние может ухудшиться во время магнитных бурь.

Открытие новой корональной дыры на Солнце является напоминанием о том, что магнитные бури могут представлять существенную угрозу не только для здоровья части населения, но и для работы критически важных технологических систем. Важность готовности к таким явлениям не может быть недооценена, сообщает t.me.