Такого не было с 1881 года: синоптики ошарашили россиян самых неожиданным изменением прогноза погоды

Москва на пороге установления нового исторического рекорда по температуре: ожидается, что 1 сентября воздух в столице прогреется до рекордных +31 градуса Цельсия. Это станет самым теплым первым днем сентября за всю 145-летнюю историю метеорологических наблюдений.

Прошедшие дни августа уже показали значительное повышение температуры, приближаясь к отметке +30 градусов, что превышает стандартные климатические нормы на целых шесть градусов. Такое аномальное тепло обещает не только продлить летние дни, но и войти в историю как начало осени с рекордно высокими температурами.

До этого момента самый жаркий 1 сентября в Москве был зарегистрирован в 1938 году, когда термометры показали +30,8 градуса. Нынешний год обещает не просто приблизиться к этому показателю, но и превысить его, устанавливая новый долгосрочный температурный рекорд.

Эта предстоящая жара подчеркивает не только сезонное изменение погоды, но и более глобальные климатические сдвиги, влияющие на регион. Жители и гости столицы могут ожидать яркого солнечного дня, но также и необходимости адаптироваться к повышенным температурам, которые могут стать новой реальностью начала осени.