Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Такого не было с 1881 года: синоптики ошарашили россиян самых неожиданным изменением прогноза погоды

Москва на пороге установления нового историческ...

ВКонтакте

Подписаться в Telegram

Москва на пороге установления нового исторического рекорда по температуре: ожидается, что 1 сентября воздух в столице прогреется до рекордных +31 градуса Цельсия. Это станет самым теплым первым днем сентября за всю 145-летнюю историю метеорологических наблюдений.

Прошедшие дни августа уже показали значительное повышение температуры, приближаясь к отметке +30 градусов, что превышает стандартные климатические нормы на целых шесть градусов. Такое аномальное тепло обещает не только продлить летние дни, но и войти в историю как начало осени с рекордно высокими температурами.

До этого момента самый жаркий 1 сентября в Москве был зарегистрирован в 1938 году, когда термометры показали +30,8 градуса. Нынешний год обещает не просто приблизиться к этому показателю, но и превысить его, устанавливая новый долгосрочный температурный рекорд.

Эта предстоящая жара подчеркивает не только сезонное изменение погоды, но и более глобальные климатические сдвиги, влияющие на регион. Жители и гости столицы могут ожидать яркого солнечного дня, но также и необходимости адаптироваться к повышенным температурам, которые могут стать новой реальностью начала осени.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

как мыть после травли тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

покраска ограды на кладбище цены в Нижнем Новгороде

Лонгриды

день назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

день назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

В Казани в День города произошло 120 аварий

Новости Казани

13 часов назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара
Лонгриды
3 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

5 часов назад

В саммите БРИКС примет участие Новый банк развития

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Казани

5 часов назад

Дмитрий Кабутов оценил старт сезона для казанского клуба

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане обновили материально-техническую базу 72 деревенских школ
В школы Татарстана придет тысяча молодых учителей
Новости Татарстана
5 часов назад

В школы Татарстана придет тысяча молодых учителей

Новости Казани

6 часов назад

Активисты Татарстана навестили многодетные семьи и родных бойца СВО

Новости Казани

6 часов назад

В Верхнеуслонском районе пять человек пострадали в аварии

Новости Казани

6 часов назад

В Татарстане бывшего начальника колонии-поселения №18 отдали под суд
Как перестать бояться школы: урок для родителей
Интересное в Казани
4 дня назад

Как перестать бояться школы: урок для родителей
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане снизились цены на помидоры