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Т2 запустила определитель нежелательных вызовов в Telegram и WhatsApp – даже от мошенников

T2, российский оператор мобильной связи, запуст...

Фото: пресс-служба Т2

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T2, российский оператор мобильной связи, запустил определитель номера для входящих звонков в Telegram и WhatsApp от аккаунтов не из списка контактов клиента. Функция активируется через приложение T2 и доступна для владельцев смартфонов на ОС iOS и Android.

По данным big data T2, 49% пользователей WhatsApp используют голосовые вызовы в мессенджере, в Telegram доля таких клиентов составляет 27%. Новая функция позволит абонентам идентифицировать нежелательные входящие вызовы в указанных мессенджерах, в том числе мошеннические. При входящем от незнакомого контакта приложение Т2 на основе технологий big data определяет потенциальную цель звонка.

Идентификация незнакомых номеров доступна всем абонентам оператора, установившим его мобильное приложение. Ежемесячно им пользуются более 20 млн клиентов. Владельцы любых смартфонов могут активировать определитель номеров в разделе «Голосовой ассистент и антиспам». Клиентам с устройствами на операционной системе Android потребуется дать приложению Т2 дополнительные разрешения для работы определителя в мессенджерах.

Комплекс мер защиты клиентов от мошенников Т2 направлен как на блокировку мошеннических звонков с подменой номера и SMS, так и на предупреждение клиентов. В этом случае оператор маркирует входящий вызов как потенциально мошеннической. Что касается базового слоя защиты, антифрод-платформа Т2 блокирует более 9 млн попыток связаться с клиентами в месяц. В результате мер по противодействию телефонному мошенничеству число звонков с подменой номера сократилось с января на 70%.

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