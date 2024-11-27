На трассе «Чистополь-Нижнекамск» 26 ноября погибли 3 человека

Все случилось 26 ноября приблизительно в 19:50 на 63 километре трассы «Чистополь-Нижнекамск». По предварительной информации, 40-летний водитель «ВАЗ 21140» выехал на встречку, где столкнулся большегрузом FAW.

Как итог, в аварии водитель и 2 пассажира легковушки 35 и 37 лет умерли.

На месте дорожного происшествия был первый зам Нижнекамского горпрокурора Рустем Хазипов.

В настоящее время началась проверка, итоги которой контролируют сотрудники ведомства.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекция МВД по Татарстану призывают соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что в Казани водитель сбил 58-летнюю женщину. Об этом рассказали в государственной автомобильной инспекции Казани.

Стало известно, что бригада скорой медицинской помощи доставила потерпевшую в больницу.