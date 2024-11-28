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Метшин занял 1 место в Национальном рейтинге мэров

Специалисты высоко оценили саммит БРИКС

Metshin.ru

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В этом рейтинге есть глав 88 городов Российской Федерации. Стало известно, что мэр Казани Ильсур Метшин оказался на 1 месте в октябре-ноябре текущего года. После этого в списке находятся глава Москвы Сергей Собянин и мэр Тюмени – Максим Афанасьев, пишет администрация.

Специалисты высоко оценили саммит БРИКС, который состоялся в региональной столице Республики Татарстан с 22 по 24 октября 2024 года, а также подготовку к нему мероприятию.

Кроме того, эксперты оценили транспортную доступность Казани, учитывая стремление региона быть логоцентров самых разных товаров, которые завозятся из Казахстана и Китая.

Ранее мы писали о том, что каток на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать с 28 ноября 2024 года. Об этом рассказали в комитете физкультуры и спорта Республики Татарстан.

По информации мэрии Казани, всего в зимний период жителям будут доступны больше 100 катков.

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