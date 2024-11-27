118 выходных ждут татарстанцев в 2025 году

Жители России, которые трудятся 5 дней в неделю, в следующем году станут работать 247 дней, а отдыхать 118 суток. Сведения появились в постановлении Правительства РФ.

Отдохнуть можно будет в период с 1 по 8 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, а также 12 июня и 4 ноября. Помимо этого, некоторые праздничные дни выпадают на выходные, по этой причине нерабочие сутки было решено перенести на 2 и 8 мая, 13 июня, 3 ноября и 31 декабря.

Жители Республики Татарстан смогут провести время с семьей еще пару дней, а именно 30 марта по причине Уразы-байрама, 6 июня из-за наступления Курбан-байрама, 30 августа из-за Дня РТ и 6 ноября в День Конституции региона.

Ранее мы писали о том, что 45-летняя челнинка участвовала в телешоу «Давай поженимся». Людмила призналась, что она хочет себе щедрого мужа с детьми от прошлого брака.