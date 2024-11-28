В Нижнекамске 21-летний водитель оказался в коме после жесткого ДТП

В Нижнекамске на высокой скорости водитель на автомобиле «Лада Приора» врезался в дом на ул. Корабельная, 45. Кадры с аварии появились в социальных сетях. Можно увидеть, как легковое авто наезжает на бордюр и переворачивается.

В Государственной автомобильной инспекции рассказали подробности дорожного происшествия. Оказалось, что за рулем машины находился 21-летний молодой человек.

С места аварии его доставили в медучреждение в коме 3-й степени. У парня закрытая черепная травма, сотрясение, ушиб головного мозга, а также открытый и закрытый переломы.

Ранее мы писали о том, что промышленный альпинист упал с высоты 4 метров на производстве в Зеленодольске Республике Татарстан.

Местная прокуратура проверит соблюдение руководителем требований законодательства об охране труда. Об этом рассказали в прокуратуре.