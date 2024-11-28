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В Казанском Кремле начали монтаж иллюминации к Новому году

Иллюминацию в планах экспертов включить уже в д...

Екаиерина Елисеева

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В «Казанском Кремле» началась установка новогодней иллюминации. Специалисты уже начали ставить световые арки.

Двор Присутственных мест рабочие тоже украсят к Новому году. Там появится новогодняя елка, а в праздники на площадке будут организованы ярмарка и развлекательные мероприятия.

Иллюминацию в планах экспертов включить уже в декабре. Точную дату позже назовет Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом рассказали в Казанском Кремле.

Ранее мы писали о том, что консультативный совет Банка РФ составил список строений, которые возможно появятся на новой тысячной купюре.

Было выбрано 25 элементов со всего Приволжского федерального округа. Только 3 из них посвящены Республике Татарстан.

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что дизайн, который был раньше, вызвал необычную реакцию у людей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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