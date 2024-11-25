ВТБ проанализировал покупки россиян в аэропортах
Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
Попадая в аэропорт, россияне чаще всего совершают покупки в продуктовых магазинах, вендинговых продуктовых автоматах и посещают фастфуд-кафе, следует из данных сервиса ВТБ «Геоплатформа», основанных на информации о клиентских транзакциях. Нередко путешественники заходят в одни и те же магазины несколько раз, коротая время в ожидании рейса. В большей степени это характерно для аэропортов с большим пассажиропотоком.
Круглосуточный пассажиропоток обуславливает и равномерный по большинству аэропортов поток покупок. В большинстве проанализированных аэропортов путешественники совершают больше всего покупок в двух типах торговых точек – продуктовых магазинах и сетях фастфуда. Сюда же относятся и различные автоматы по продаже сэндвичей, снеков и газировки. Например, в московском аэропорту Домодедово число покупок в этих торговых точках приближается к 50% трат. Еще порядка 15% покупок совершается в ресторанах аэропорта. Каждая пятая покупка приходится на покупку транспортных услуг – стойки такси, покупку билетов на пригородные рейсы, оплату паркинга и др.
Схожая ситуация наблюдается и в регионах. Например, в аэропорту Казани большинство покупок – 64% всех транзакций – совершается именно в продуктовых магазинах, а на фастфуд приходится 12% всех чеков.
Аэропорт Шереметьево в Москве отличается тем, что в нем в одном из немногих среди наиболее востребованных торговых точек оказался Duty Free: в этих магазинах совершается каждая десятая покупка, а по сумме всех чеков траты здесь составляют чуть менее трети от всего объема трат в аэропорту. Но в большинстве других аэропортов покупки в магазинах Duty Free зачастую не входят даже в топ-5 наиболее популярных трат путешественников.
«Анализ данных о поведении клиентов – один из необходимых инструментов для бизнеса, позволяющий предлагать свои услуги в оптимальное время и только там, где они действительно нужны. Для этого мы развиваем инструмент «Геоплатформа», который аккумулирует различные обезличенные данные – не только данные о покупках – и при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) позволяет специалистам ВТБ составить рекомендации по оптимальному предложению услуг. Например, при помощи данных о востребованности магазинов Duty Free можно сделать выводы о соотношении внутренних и международных рейсов в различных аэропортах, востребованности там премиальных и массовых услуг. Это позволяет нам предлагать оптимальные условия по нашим продуктам, кешбэкам и др.», – отметил руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин.
Справочно:
«Геоплатформа» – собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Аналитическая платформа для анализа гео-данных и построения моделей машинного обучения на их основе. При помощи «Геоплатформы» решается широкий спектр задач от оценки недвижимости до оптимизации расположения банкоматов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец