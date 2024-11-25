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ВТБ проанализировал покупки россиян в аэропортах

Попадая в аэропорт, россияне чаще всего соверша...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Попадая в аэропорт, россияне чаще всего совершают покупки в продуктовых магазинах, вендинговых продуктовых автоматах и посещают фастфуд-кафе, следует из данных сервиса ВТБ «Геоплатформа», основанных на информации о клиентских транзакциях. Нередко путешественники заходят в одни и те же магазины несколько раз, коротая время в ожидании рейса. В большей степени это характерно для аэропортов с большим пассажиропотоком.

Круглосуточный пассажиропоток обуславливает и равномерный по большинству аэропортов поток покупок. В большинстве проанализированных аэропортов путешественники совершают больше всего покупок в двух типах торговых точек – продуктовых магазинах и сетях фастфуда. Сюда же относятся и различные автоматы по продаже сэндвичей, снеков и газировки. Например, в московском аэропорту Домодедово число покупок в этих торговых точках приближается к 50% трат. Еще порядка 15% покупок совершается в ресторанах аэропорта. Каждая пятая покупка приходится на покупку транспортных услуг – стойки такси, покупку билетов на пригородные рейсы, оплату паркинга и др.

Схожая ситуация наблюдается и в регионах. Например, в аэропорту Казани большинство покупок – 64% всех транзакций – совершается именно в продуктовых магазинах, а на фастфуд приходится 12% всех чеков.

Аэропорт Шереметьево в Москве отличается тем, что в нем в одном из немногих среди наиболее востребованных торговых точек оказался Duty Free: в этих магазинах совершается каждая десятая покупка, а по сумме всех чеков траты здесь составляют чуть менее трети от всего объема трат в аэропорту. Но в большинстве других аэропортов покупки в магазинах Duty Free зачастую не входят даже в топ-5 наиболее популярных трат путешественников.

«Анализ данных о поведении клиентов – один из необходимых инструментов для бизнеса, позволяющий предлагать свои услуги в оптимальное время и только там, где они действительно нужны. Для этого мы развиваем инструмент «Геоплатформа», который аккумулирует различные обезличенные данные – не только данные о покупках – и при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) позволяет специалистам ВТБ составить рекомендации по оптимальному предложению услуг. Например, при помощи данных о востребованности магазинов Duty Free можно сделать выводы о соотношении внутренних и международных рейсов в различных аэропортах, востребованности там премиальных и массовых услуг. Это позволяет нам предлагать оптимальные условия по нашим продуктам, кешбэкам и др.», – отметил руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин.

Справочно:
«Геоплатформа» – собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Аналитическая платформа для анализа гео-данных и построения моделей машинного обучения на их основе. При помощи «Геоплатформы» решается широкий спектр задач от оценки недвижимости до оптимизации расположения банкоматов.

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