Минниханов раскритиковал законопроект Госдумы об упразднении поселений

Государственная дума обсуждает закон об упразднении городских и сельских пунктов и переход на 1-уровневую систему местного самоуправления с округами. Раис Рустам Минниханов раскритиковал эту идею на заседании Государственного совета Татарстана.

Как сказал глава региона, субъекты РФ должны сами решать, нужно ли им переходить с 2-уровневой системы МСУ на 1-уровневую или нет. Раис республики отметил, что в ходе специальной военной операции Россия должна быть единой.

Минниханов также рассказал, что не рекомендуется использовать один шаблон везде. Глава РТ уверен, что населенным пунктам, в которых мало людей, следует дать право формировать такую систему управления.

Ранее мы писали о том, что глава Ильсур Метшин занял 1 место в Национальном рейтинге мэров. В этом рейтинге есть глав 88 городов Российской Федерации.