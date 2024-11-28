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В РТ не поддержал запрет брать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Во время обсуждении проекта один из депутатов Р...

Екатерина Елисеева

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На заседании Государственного совета РТ чиновники не поддержали проект закона о запрете брать в учебные заведения детей иностранцев, которые не знают русский язык.

Во время обсуждении проекта один из депутатов Ренат Валиуллин подумал, что отказ от приема мигрантов станет причиной появления криминала. Кроме того, другой чиновник Расим Баксиков сообщил, что сделать патриотов из детей иностранных граждан, которые не попали в школы, не выйдет. Однако, депутат Руслан Юсупов заявил, что дети, которые не знают государственный язык России, тянут класс назад.

Как итог, специалисты решили не поддерживать идею.

Ранее мы писали о том, что башни Сююмбике и Казанского Кремля не будет на новой купюре в 1000 рублей. Было выбрано 25 элементов со всего ПФО. Только 3 из них посвящены Республике Татарстан...

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