В КНИТУ-КАИ прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани

В пресс-службе Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева рассказали изданию KazanFirst о смерти 17-летнего парня в общежитии. По предварительным данным, юноша мог уйти сам.

В вузе сообщили, что сотрудники университета внимательно относятся ко всем ученикам, особенно из других стран.

Специалисты отметили, что этот инцидент будет изучен. Служба безопасности учебного заведения будет содействовать правоохранителям.

Ректор университета Тимур Алибаев обо всем знает. Ситуация контролируется. Кроме того, руководство вуза находится на связи с семьей умершего, близким юноши окажут помощь и поддержку.

Ранее мы писали о том, что житель Казани окажется в суде по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Выяснилось, что фигурант привязал корень спиленного растения тросом к транспорту и нажал на газ.