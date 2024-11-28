Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В КНИТУ-КАИ прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани

В вузе сообщили, что сотрудники университета вн...

Катя Царева

Подписаться в Telegram

В пресс-службе Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева рассказали изданию KazanFirst о смерти 17-летнего парня в общежитии. По предварительным данным, юноша мог уйти сам.

В вузе сообщили, что сотрудники университета внимательно относятся ко всем ученикам, особенно из других стран.

Специалисты отметили, что этот инцидент будет изучен. Служба безопасности учебного заведения будет содействовать правоохранителям.

Ректор университета Тимур Алибаев обо всем знает. Ситуация контролируется. Кроме того, руководство вуза находится на связи с семьей умершего, близким юноши окажут помощь и поддержку.

Ранее мы писали о том, что житель Казани окажется в суде по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Выяснилось, что фигурант привязал корень спиленного растения тросом к транспорту и нажал на газ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

2 казанцев обвинили в убийстве предпринимателя 25-летней давности

Новости России

день назад

Портфель вкладов Банка ДОМ.РФ за год увеличился вдвое

борьба с тараканами в домашних условиях

Новости Татарстана

18 часов назад

Профессор КФУ рассказал, завалят ли московские снегопады Татарстан

Важное в РТ

2 дня назад

Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

стоимость 3d визуализации в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 17,5%

Новости Татарстана

день назад

В результате столкновения ВАЗ 21140 и фуры в Татарстане погибли 3 человека

Новости Татарстана

20 часов назад

Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать

Новости Казани

день назад

В Казани водитель сбил 58-летнюю женщину

Новости Казани

день назад

Новое здание театра Камала планируют использовать не только для спектаклей
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарстанец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Сперва мужчина хотел 10 млн рублей, однако он с...

Новости Казани

48 минут назад

Метшин занял 1 место в Национальном рейтинге мэров

Новости России

2 дня назад

С 25 ноября по 1 декабря в Сбере проходят Дни здоровья

Новости Казани

час назад

Тело 17-летнего подростка с пакетом на голове нашли в казанском общежитии

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 28 ноября ожидаются туман и -13 градусов
Ремонт Московского рынка завершен на 75%
Новости Казани
4 часа назад

Ремонт Московского рынка завершен на 75%

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 27 ноября на Краснококшайской сбили 62-летнего мужчину

Новости Казани

19 часов назад

Каток на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать с 28 ноября

Новости Казани

20 часов назад

В Казани семья в квартире отравилась угарным газом
Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой