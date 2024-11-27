Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать

В Министерстве здравоохранения РТ призвали татарстанцев не показывать трудовой героизм в ходе заболеваний ОРВИ. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог ведомства Дмитрий Лопушов.

Специалист сообщил, что местные жители начали забывать, как трудились во время COVID-19, когда даже с невысокой температурой руководство отправляло домой.

Лопушов заявил, что в настоящее время люди это забывают. На рабочих местах люди кашляют и чихают, и, тем самым, заражают других.

Кроме того, эксперт отметил, что за детей также должны отвечать родители и если они болеют, то лучше оставить их дома.

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