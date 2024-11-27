Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать

Эксперт отметил, что за детей также должны отве...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В Министерстве здравоохранения РТ призвали татарстанцев не показывать трудовой героизм в ходе заболеваний ОРВИ. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог ведомства Дмитрий Лопушов.

Специалист сообщил, что местные жители начали забывать, как трудились во время COVID-19, когда даже с невысокой температурой руководство отправляло домой.

Лопушов заявил, что в настоящее время люди это забывают. На рабочих местах люди кашляют и чихают, и, тем самым, заражают других.

Кроме того, эксперт отметил, что за детей также должны отвечать родители и если они болеют, то лучше оставить их дома.

Ранее мы писали о том, что житель Казани окажется в суде по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

2 казанцев обвинили в убийстве предпринимателя 25-летней давности

Важное в РТ

день назад

Татарстанским студентам рассказали об основах предпринимательства

сетка металлическая от тараканов

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 17,5%

Важное в РТ

2 дня назад

билайн ускорил мобильный интернет для сотрудников производственных предприятий Закамья

ремонт трамблера уаз в Москве

Новости Казани

день назад

В Кировском районе Казани произошло массовое ДТП

Новости Казани

5 часов назад

В Казани мужчина хотел насильно выдать дочек 18 и 20 лет замуж

Новости Татарстана

10 часов назад

В результате столкновения ВАЗ 21140 и фуры в Татарстане погибли 3 человека

Новости Татарстана

день назад

В 77 лет умер актёр театра «Мастеровые» Николай Плужник

Новости Казани

день назад

В Казани водитель сбил 58-летнюю женщину
Новости Татарстана
8 часов назад

118 выходных ждут татарстанцев в 2025 году

Сведения появились в постановлении Правительств...

Новости Татарстана

30 минут назад

Профессор КФУ рассказал, завалят ли московские снегопады Татарстан

Новости России

час назад

билайн получил наивысшую оценку среди компаний секторов ИТ и телекоммуникаций по методологии Национального рейтингового агентства

Новости Казани

45 минут назад

Каток на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать с 28 ноября

Новости Татарстана

час назад

Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать
Промышленный альпинист упал с высоты 4 метров н...
Новости Татарстана
2 часа назад

Промышленный альпинист упал с высоты 4 метров на производстве в Зеленодольске

Новости Казани

2 часа назад

В Казани семья в квартире отравилась угарным газом

Новости Татарстана

2 часа назад

5 пьяных мужчин на авто влетели в дерево в Бавлах

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 28 ноября ожидаются гололед и туман
Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни