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Исследование: в ПФО зафиксированы самые низкие цены на новые авто

Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Авт...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» проанализировали средневзвешенные цены на новые легковые машины и определили регионы, в которых они самые низкие. Лидерами стали ПФО, СКФО, УрФО.

По итогам 10 месяцев средневзвешенная стоимость* нового легкового автомобиля в России выросла к аналогичному периоду 2023 года на 12% — почти до 3 млн рублей. Прежде всего, увеличились цены на отечественные бренды: в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей (+12% год к году). Для сравнения иномарки за январь-октябрь подорожали на 6% — с 3,5 до 3,7 млн рублей.

Самая низкая стоимость новых автомобилей фиксируется в Приволжском федеральном округе (ПФО) – 2,5 млн рублей. В то же время здесь наблюдается один из самых высоких темпов роста цен: за год новые машины в ПФО «прибавили» 19%. На втором месте – Северный Кавказ, где средневзвешенная цена на первичном авторынке составила около 2,7 млн рублей. Этот федеральный округ лидирует по темпам ее роста (+21% год к году). Топ-3 регионов с самой низкой стоимостью новых автомобилей замыкает Урал – чуть выше 2,7 млн рублей (+14% год к году).

«Средневзвешенная цена на первичном рынке напрямую зависит от объема реализованных машин, — отметила исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. — За 10 месяцев самый высокий рост продаж новых автомобилей зафиксирован именно на Северном Кавказе – более чем в два раза».

Список округов с наиболее высокими ценами на новые авто возглавляет Дальний Восток – в среднем 4,1 млн рублей. Впрочем, здесь наблюдается наименьшая динамика их роста: за последний год стоимость машин на первичном рынке ДФО выросла только на 7%. Вторую строчку занимает Центральный федеральный округ, где средневзвешенная цена новых авто превысила по итогам отчетного периода 3,3 млн рублей. Динамика роста на рынке этого региона также оказалась одной из самых низких в России (+11% год к году). На третьей позиции расположился Северо-Западный федеральный округ – около 3,2 млн рублей (+11% год к году).

«На фоне жесткой политики Центрального банка темпы роста авторынка замедляются. Тем не менее, снижения стоимости новых машин ожидать не приходится. Прежде всего, на динамику цен будут влиять новые тарифы утилизационного сбора и колебание курсов валют», - сказал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

*Средневзвешенная цена нового автомобиля - цена, рассчитанная исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.

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