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Татарстанец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Сперва мужчина хотел 10 млн рублей, однако он с...

pixabay

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Мидхат Ханнанов из Альметьевска выиграл в лотерее 5 млн рублей.

Как сказал сам победитель, он приобрел 2 билета наугад. Когда увидел выигрыш, то сразу же позвонил своей дочке. Сперва мужчина хотел 10 млн рублей, однако он совсем не расстроился, что получил меньше.

Денежные средства татарстанец уже разделил между 4 внучками и внуками. Остальные деньги он планирует на благоустройство своей территории.

Известно, что Мидхат 20 лет трудился бурильщиком в нефтедобывающей компании. В настоящее время он на заслуженном отдыхе и проводит много времени со своими внуками.

Ранее мы писали о том, что до конца текущего года в Казани планируют открыть Московский рынок после обновления. Об этом рассказали в администрации региональной столицы Республики Татарстан.

В настоящее время территория заполнена уже на 75 процентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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