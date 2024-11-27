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Профессор КФУ рассказал, завалят ли московские снегопады Татарстан

В начале декабря, в Республике Татарстан ожидае...

pixabay

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Доктор географических наук и профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал «Челнинским известиям», что сильного снегопада в регионе пока что не будет.

Как сообщил специалист, что у нас не будет такой непогоды какое-то время из-за антициклона, который держит тепло. По прогнозу эксперта, небольшое количество снега все же выпадет в регионе, но в конце недели.

Профессор местного вуза также подчеркнул, что в начале декабря, в Республике Татарстан ожидается от 0 до -3 градусов.

Ранее мы писали о том, что каток на казанском стадионе «Трудовые резервы» начнет работать уже с 28 ноября 2024 года. Об этом рассказали в комитете физкультуры и спорта.

По информации мэрии Казани, всего в зимний период жителям будут доступны больше 100 катков, в том числе хоккейные места, ледовые дворцы и т.д..

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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