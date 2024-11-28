В Казани задержаны 3 мигрантов за вандализм

В региональной столице Республики Татарстан были задержаны молодые люди за то, что они гвоздодером испортили стены местного вуза и разрисовали здание красками.

Все случилось на ул. Кремлёвская. Правоохранители задержали 3 парней из других государств, которые прибыли в Казань на заработки.

В настоящее время 2 из них арестованы, еще 1 сидит под домашним арестом.

Было заведено уголовное дело по ст. «Вандализм».

Ранее мы писали о том, что на заседании Государственного совета Республики Татарстан многие чиновники не поддержали проект закона о запрете брать в учебные заведения детей иностранцев, которые не знают русский язык.

Во время обсуждении проекта один из депутатов Госсовета Ренат Валиуллин подумал, что отказ от приема мигрантов станет причиной появления... Известно, что некоторые выступают за принятие законопроекта.