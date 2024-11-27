В Татарстане с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 17,5%

Уже с 1 июля следующего года в регионе в планах увеличить тарифы на услуги Жилищно-коммунального хозяйства больше чем на 17%.

Правительство России уже утвердило средний процент увеличения цены. Такое постановление появилось на сайте с правовой информацией. Местные власти указали средний индекс для разных регионов. В РТ с начала июля индекс будет на уровне 17,5%. В результате, вырастет оплата за подачу водоснабжения, водоотведения, электричества, отопления, вывоз отходов и газ.

Ранее мы писали о том, что за самовольную замену газового счетчика жительница Набережных Челнов получила максимальный штраф. Об этом рассказали в Жилищной инспекции Республики Татарстан.

В Жилинспекции сообщили, что женщина подвергла опасности людей. Замена спецоборудования была зафиксирована актом компании «Челныгаз».