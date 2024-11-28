Казанцы могли похитить 8 миллионов рублей у участника СВО из Чечни

В региональной столице Татарстана были задержаны 3 молодых человека по подозрению в краже 7,7 млн рублей у участника спецоперации.

В Росгвардии рассказали Inkazan, что, предварительно, студентам от 17 до 18 лет.

По неподтвержденным сведениям, мошенники украли имущество военнослужащего из Чечни. Они получили доступ к его аккаунту в банке, отправили все денежные средства на криптокошельки, а затем их сняли в банкоматах.

В телеграм-канале Mash Iptash говорится, что полученные деньги фигуранты потратили на отдых в другой стране.

В МВД по Волгоградской области сообщили, что 14 июня в отделение полицию Волгограда обратился 30-летний боец, у которого украли денежные средства.

В настоящее время парней увезли в Волгоград.

Ранее мы писали о том, что в Казани были задержаны 3 мигрантов за вандализм.