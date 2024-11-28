Казанцы могли похитить 8 миллионов рублей у участника СВО из Чечни
Екатерина Елисеева
В региональной столице Татарстана были задержаны 3 молодых человека по подозрению в краже 7,7 млн рублей у участника спецоперации.
В Росгвардии рассказали Inkazan, что, предварительно, студентам от 17 до 18 лет.
По неподтвержденным сведениям, мошенники украли имущество военнослужащего из Чечни. Они получили доступ к его аккаунту в банке, отправили все денежные средства на криптокошельки, а затем их сняли в банкоматах.
В телеграм-канале Mash Iptash говорится, что полученные деньги фигуранты потратили на отдых в другой стране.
В МВД по Волгоградской области сообщили, что 14 июня в отделение полицию Волгограда обратился 30-летний боец, у которого украли денежные средства.
В настоящее время парней увезли в Волгоград.
Ранее мы писали о том, что в Казани были задержаны 3 мигрантов за вандализм.
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