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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани мужчина хотел насильно выдать дочек 18 и 20 лет замуж

К счастью, иностранки смогли сбежать

pixabay

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По предварительной информации, девушки из Таджикистана 18 и 20 лет обратились к работникам банка на улице Пушкина с просьбой помочь. Местные жительницы сообщили, что папа планирует отдать их в рабство и выдать их замуж за неизвестных мужчин. Выяснилось, что горе-отец забрал у них мобильники и паспорта, закрыл дома и причинял физические страдания.

К счастью, иностранки смогли сбежать и написать заявление в полицию. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. 26 ноября 2024 года, к правоохранителям обратился их брат — заявил о пропаже девушке, пишет Mash iptash.

Ранее мы писали о том, что в результате столкновения ВАЗ 21140 и фуры в Татарстане погибли 3 человека. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. В настоящее время проводится проверка, итоги которой контролируют сотрудники ведомства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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