Семейные сценарии: шаблоны, которые формируют нашу жизнь

Анимподистова Рушана, психолог, коуч, руководитель центра «Дом психолога Анимподистовой» и семейный психолог Черепанова Евгения погрузят в мир семейных сценариев и поисследуют, как они формируют нашу реальность и определяют наше поведение.

Анимподистова Рушана, психолог, коуч, руководитель центра «Дом психолога Анимподистовой»:

Семейные сценарии — это наследие, которое мы получаем от своих родителей и предков. Они представляют собой устойчивые модели поведения и мышления, которые передаются из поколения в поколение. Иногда эти сценарии помогают нам справляться с жизненными трудностями, но чаще становятся барьерами для личностного роста и счастья.

Семейные сценарии могут затрагивать самые разные аспекты жизни:

Отношения в браке. Например: «Все мужчины изменяют» или «Семью нужно сохранять любой ценой». Эти установки могут приводить к тому, что человек либо не доверяет партнёру, либо терпит неподходящие отношения из страха разрушить семью.

Например: «Все мужчины изменяют» или «Семью нужно сохранять любой ценой». Эти установки могут приводить к тому, что человек либо не доверяет партнёру, либо терпит неподходящие отношения из страха разрушить семью. Возрастные рамки. В нашей культуре особенно распространены идеи о «правильном возрасте» для важных событий: «Все женщины нашей семьи выходят замуж до 25 лет» или «К 30 годам нужно обязательно иметь ребёнка».

В нашей культуре особенно распространены идеи о «правильном возрасте» для важных событий: «Все женщины нашей семьи выходят замуж до 25 лет» или «К 30 годам нужно обязательно иметь ребёнка». Профессиональный путь и деньги. Сценарии могут задавать определённые ограничения: «Мы династия врачей, ты тоже должен быть врачом» или «Нельзя быть слишком богатым, богатство портит людей».

Сценарии могут задавать определённые ограничения: «Мы династия врачей, ты тоже должен быть врачом» или «Нельзя быть слишком богатым, богатство портит людей». Воспитание детей. Отношение к детям часто копируется из прошлого опыта: «У нас в семье всегда строгие родители — так было у моих родителей, и так будет у меня».

Как сценарии проявляются в жизни?

Сценарии особенно сильно действуют там, где у человека нет сформированного понимания своих желаний. Например, человек может не осознавать, какие именно отношения он хочет построить. Вместо создания собственного сценария он бессознательно воспроизводит семейный, даже если этот сценарий был для него болезненным.

Пример из практики: молодой человек критиковал брак своих родителей за постоянные ссоры и холодность. Он был уверен, что в его семье всё будет иначе. Но спустя три года брака он с удивлением обнаружил, что их с женой взаимоотношения стали напоминать те же модели поведения, которые он так осуждал у родителей.

Ещё один распространённый пример — перенос ответственности на партнёра. Человек считает, что причина его неудач — «неправильный выбор супруга». Но при детальном разборе выясняется, что выбор партнёра тоже был сделан под влиянием семейного сценария.

Освобождение от сценариев: шаги к личной свободе

Черепанова Евгения, семейный психолог:

Осознание того, что ваша жизнь развивается по определённому семейному сценарию, — это первый и самый важный шаг к изменениям. Однако этот процесс непрост: часто мы не видим связи между своими действиями и результатами, потому что привыкли воспринимать свою реальность как данность.

Почему сценарии настолько сильны?

Причина их прочности — в бессознательной природе. Согласно Эрику Берну, сценарии формируются у ребёнка на основе наблюдений за родителями. Это может быть как копирование родительских ролей, так и принятие моделей поведения сказочных героев. Например, девочка, выросшая в семье с доминирующей матерью, может вырасти в заботливую, но чрезмерно контролирующую «маму» для своей семьи. А девочка, воспитывавшаяся в семье с подчинённой матерью, может выбрать роль «маленькой девочки», ожидающей от партнёра отцовской заботы.

Пример: в одной семье бабушка, мать и дочь повторяли одну и ту же модель. После рождения детей их браки разрушались, и женщины оставались одни. Дочь, пытаясь избежать этой судьбы, выбирала совершенно других партнёров, но отношения всё равно не складывались. Только глубокий анализ семейного сценария помог ей понять, что её выбор мужчин тоже был продиктован бессознательным стремлением избежать судьбы матери, что в итоге приводило к тем же результатам.

Сценарий или антисценарий?

Иногда люди выбирают противоположный путь — антисценарий. Например, если отец злоупотреблял алкоголем, сын может стать абсолютным трезвенником. Или, если мать рано вышла замуж и была несчастна в браке, дочь может принципиально откладывать создание семьи. Но антисценарий — это лишь другая сторона той же медали. Он тоже основан на реакциях на родительский опыт, а не на собственных желаниях.

Как освободиться от семейных сценариев?

Работа со сценариями требует времени и глубокого анализа. Вот основные этапы:

Исследование семейной истории. Постройте генограмму вашей семьи. Это графическое изображение родственных связей, в котором отмечаются ключевые события, роли и повторяющиеся ситуации. Осознание сценария. Задайте себе вопросы: что этот сценарий мне даёт? Какие ограничения он накладывает? Например, если в вашей семье считалось, что деньги — это зло, возможно, вы подсознательно избегаете высокого заработка, даже когда у вас есть возможности. Принятие ответственности. Поймите, что вы сами ответственны за свою жизнь. Это не значит игнорировать влияние семьи, но важно осознать, что теперь ваш выбор — в ваших руках. Создание нового сценария. Определите, как вы хотите жить, и начинайте шаг за шагом внедрять эти изменения. Это может быть трудным, особенно если ваши желания идут вразрез с ожиданиями семьи.

Работа с семейными сценариями — это не только психотерапия, но и глубокая внутренняя работа. Она помогает осознать, кто вы есть, какие убеждения и установки ведут вас вперёд, а какие тормозят. Освобождение от сценариев — это путь к личной свободе и возможности строить жизнь так, как вы действительно хотите.