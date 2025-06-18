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T2 и VK займутся развитием искусственного интеллекта для маркетинга и аналитики

Соглашение о сотрудничестве между Т2 и VK

Пресс-служба "T2"

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T2, российский оператор мобильной связи, и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области технологий искусственного интеллекта, цифрового маркетинга и аналитики на основе больших данных.

Целью партнерства является развитие технологической экспертизы, усиление позиций обеих компаний на рынке высоких технологий, а также создание новых возможностей для клиентов и рекламных партнеров.

Соглашение создает основу для совместных исследований, разработок и внедрения передовых решений с применением больших данных, искусственного интеллекта, чат-ботов, цифровых ассистентов и других высокотехнологичных инструментов.

Дальнейшие шаги по интеграции компетенций сторон позволят усилить аналитические и технологические перспективы компаний, углубить возможности таргетирования и персонализации рекламных коммуникаций, а также создать условия для запуска инновационных решений, ориентированных на рост бизнеса и улучшение пользовательского опыта.

Компании планируют обмениваться опытом и экспертными знаниями, развивать собственные или создавать новые цифровые продукты, участвовать в совместных рекламных кампаниях.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора T2 по коммерческой деятельности:

«В условиях дефицита рекламного инвентаря технологичность и точность рекламных кампаний в ближайшие два года будет играть решающую роль для рынка рекламы и performance-маркетинга. В партнерстве с VK мы намерены разрабатывать и внедрять решения на основе искусственного интеллекта и больших данных для повышения эффективности рекламных кампаний и развития аналитических продуктов».

Ирина Алексеева, заместитель вице-президента, коммерческий директор VK:

«Современные подходы к продвижению требуют высокотехнологичных разработок, которые обеспечат персонализацию и результативность маркетинга. Уверена, что совместно с Т2 мы предоставим актуальный и востребованный инструментарий на основе больших данных и искусственного интеллекта, что позволит брендам максимизировать эффективность своих коммуникаций, а пользователям – получать релевантные и интересные предложения».

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