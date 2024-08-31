Новости России
· 16+ · Полина Модестова

СВО кончится: командира полка "Ахмат" Алаудинов выступил с важным заявлением

В недавнем интервью с Лю Юйгуаном, известным во...

svpressa.ru

Подписаться в Telegram

В недавнем интервью с Лю Юйгуаном, известным военным корреспондентом Китая, Апти Алаудинов, высокопоставленный офицер, дал прогноз относительно текущих военных операций на Курском направлении. Алаудинов поделился своим видением будущего, утверждая, что в ближайшие два-три месяца ожидается не только завершение активных действий на этом фронте, но и полное прекращение специальной военной операции.

«Мы находимся на заключительном этапе военных действий, и силы сконцентрированы на достижении стратегических целей», — заявил Алаудинов.

Он подчеркнул, что важным аспектом текущих операций является соблюдение международных стандартов и минимизация гражданских потерь.

Лю Юйгуан задал ряд острых вопросов, касающихся как тактики ведения боевых действий, так и широких политических последствий возможного окончания конфликта. Алаудинов, в свою очередь, ответил, что приоритетом остается установление мира и безопасности для всех сторон, участвующих в конфликте.

«Наши действия направлены не только на достижение военных целей, но и на создание условий для долгосрочной стабильности в регионе», — отметил он, добавив, что все стратегические решения принимаются с учетом их возможного влияния на международные отношения и внутреннее положение в странах, прямо или косвенно участвующих в конфликте.

Комментируя свои утверждения, Алаудинов также обратил внимание на важность информационной открытости и прозрачности в ведении военных действий.

«Мы стремимся к тому, чтобы наш народ и мировое сообщество имели объективную информацию о происходящем на фронтах», — сказал он.

Это интервью вызвало значительный резонанс, поскольку его суть касается не только конкретных военных действий, но и более широкого контекста международных отношений и будущего мироустройства. По мере приближения к заявленному сроку завершения операций, мировое сообщество внимательно следит за развитием событий, ожидая новых данных и анализа последствий для глобальной стабильности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

клопы холодный туман бифентрин

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

заказать скрипт продаж в Москве

Лонгриды

18 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

22 часа назад

В Казани в День города произошло 120 аварий

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане обновили 158 школ и детских садов к 1 сентября

Новости Казани

день назад

В Казани заработала оплата по биометрии
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 4...
Новости Татарстана
23 часа назад

На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 400 тысяч человек