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Сувениры, экскурсии и спонтанные покупки: ВТБ выяснил, какие траты в отпуске россияне признали бесполезными

По данным опроса ВТБ, в отпуске россияне считаю...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По данным опроса ВТБ*, в отпуске россияне считают лишними траты на покупку сувениров (71%), спонтанные расходы на развлечения (58%), посещение переоцененных ресторанов (41%), неудачные экскурсии (32%) и аренду транспорта (15%).

Несмотря на импульсивные покупки, большинство респондентов все же стараются контролировать расходы на отдыхе. 72% россиян признались, что частично ограничивают траты на развлечения, сувениры и питание. Тщательнее всех планируют отпускной бюджет жители Приволжского (77%), Сибирского и Центрального (по 76%) округов. Привыкли ни в чем себе не отказывать в отпуске респонденты из Южного округа (27%).

Главными лайфхаками для экономии в отпуске россияне назвали поиск более доступных кафе и ресторанов (38%), планирование расходов до поездки (34%), а также использование скидок по программам лояльности (36%). Планируя отпуск, респонденты заранее выбирают наиболее подходящие категории кешбэка. Особенно активно кешбэк упоминали жители Уральского (36%), Северо-Западного и Приволжского округов (по 31%).

Половина опрошенных тратит на развлечения и экскурсии до 40% отпускного бюджета, а жители юга признались, что выделяют на это до 60% запланированных на отпуск денег. Однако не всегда такие траты приносят радость: около 70% опрошенных хотя бы раз были разочарованы потраченными финансами на развлечения или посещение известных достопримечательностей.

Сувениры по-прежнему остаются неотъемлемой частью отпускных расходов: 80% респондентов хотя бы раз покупали ненужные сувениры, а треть опрошенных тратятся на них практически в каждой поездке. Чаще всего такие покупки совершают жители Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа (по 40%), а меньше всего — жители Северо-Кавказского (21%) и Дальневосточного округов (24%).

*Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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