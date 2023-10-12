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Стали известны два действенных способа избавиться от запаха чеснока изо рта

Стали известны два действенных способа избавиться от запаха чеснока изо рта

nvkz-tub.ru

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Чеснок – один из самых популярных и полезных продуктов, входящий в рацион питания большинства россиян. Данный овощ помогает бороться с авитаминозом, паразитами в кишечнике и подавляет рост бактерий и вирусов в организме человека. Но, несмотря на всю свою пользу, чеснок имеет специфические особенности, которые выражаются в том, что после его употребления во рту остается неприятное послевкусие и запах. Эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале дала интересные и, самое главное, действенные советы по избавлению от запаха чеснока изо рта.

Зухра Павлова рассказала, что те, кто обожает чеснок, могут нейтрализовать его запах с помощью ароматных чаев, яблок или молока. Такие продукты смогут лишь частично устранить эту проблему, подчеркнула врач.

А самым эффективным средством подавления весьма скверного запаха изо рта после употребления чеснока является йогурт. Зухра Павлова объяснила, что действенность йогурта была доказана путем эксперимента: исследователи решили измельчить свежий чеснок и смешать его с йогуртом, измерив при этом содержание органических соединений. И оказалось, что этот продукт снижает на 99 процентов наличие сернистых газов в чесноке, которые, на самом деле, являются причиной неприятного запаха.

В заключение своих советов, Зухра Павлова предложила контролировать употребление чеснока, потому что помимо пользы овощ может принести проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом.

Не так давно эндокринолог дала исключительно простой совет по уходу за кожей, поскольку эта тема всегда актуальна. Врач посоветовала не тратить деньги на дорогостоящие средства, а вместо этого качественно питаться. Согласно словам Зухры Павловой, это самый действенный подход к поддержанию красоты и здоровья кожи.

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