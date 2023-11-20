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Стала известна истинная причина зачем детей в СССР заставляли прыгать через козла: вы удивитесь

Стала известна истинная причина зачем детей в СССР заставляли прыгать через козла: вы удивитесь

recordregion.ru

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Многие россияне, которые учились в школе в эпоху СССР, вспоминают, что на уроках физической культуры они проходили весьма нелегкие испытания. Ученики выполняли различные упражнения, направленные на укрепление физической силы тела. К ним относились бег на различные дистанции, прыжки со скакалками, приседания, отжимания, акробатические упражнения на канатах и многие другие.

По воспоминаниям бывших советских учеников, одним из самых сложных упражнений был прыжок через козла, так как его выполнение было под силу не каждому из школьников.

Для юных ребят, которые страдали лишним весом, прыжок через гимнастический снаряд был настоящим испытанием, потому что его выполнение приводило к неприятному вниманию и, более того, к злобным шуткам и насмешкам со стороны одноклассников. Однако упражнение было включено в школьную программу как обязательное, но почему?

Дело в том, что во времена СССР педагоги были убеждены, что прыжки через козла являются необходимым упражнением для каждого ребенка, потому что способствуют физическому развитию. А именно, укрепляют связки, мышцы,оказывают положительное воздействие на координацию и состояние опорно-двигательного аппарата. Также существовало мнение, что упражнение с гимнастическим снарядом имеет и психологическую пользу для детей: козел был страшным препятствием, а ученики учились его преодолевать, что в конечном итоге помогало в формировании храбрости, уверенности в себе и настойчивости.

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