Ученые решили завалить Тихий океан железом

В акватории Тихого океана планируется провести необычный эксперимент — в воду будут распылять железо, чтобы стимулировать рост фитопланктона, который играет важную роль в поглощении углекислого газа.

Такой метод, называемый «железное удобрение океана», рассматривается как потенциально значимый инструмент в борьбе с климатическими изменениями. Ведь именно океаны поглощают до 90% лишнего тепла, вызванного выбросами парниковых газов.

Учёные предполагают, что регулярное внесение около 2 миллионов тонн железа в год может помочь снизить уровень CO2 на целых 50 миллиардов тонн к 2100 году. Однако не все разделяют оптимизм: скептики предупреждают о риске образования так называемых «мертвых зон», где из-за нехватки кислорода может погибнуть морская флора и фауна.

Проект уже получил начальное финансирование — грант в размере 2 миллионов долларов. Но для запуска полномасштабного эксперимента потребуется ещё около 160 миллионов. В данный момент специалисты активно оценивают возможные экологические риски, прежде чем приступить к практическому этапу, пишет Кулик.