«Ребёнок ещё подрастёт», «Все в семье такие – просто наследственность», «Перерастёт, ничего страшного» – с этими словами родители часто откладывают визит к эндокринологу. А потом вдруг оказывается, что школьник отстаёт в росте, набирает лишний вес, устаёт больше обычного или страдает от резких перепадов настроения.

Проблемы с эндокринной системой могут проявляться неочевидно. По данным Минздрава, около 30% детей имеют отклонения в развитии, связанные с нарушением гормонального фона, но далеко не все получают своевременную помощь. Родители нередко путают тревожные симптомы с особенностями характера или возрастными изменениями, теряя драгоценное время.

Детская эндокринология – это не только сахарный диабет и проблемы с щитовидной железой. Это здоровье ребёнка в целом: рост, вес, развитие, обмен веществ, половое созревание. Всё это регулируется гормонами, и сбой в их работе может сказаться на будущем ребёнка.

Многие родители не замечают тревожных сигналов или списывают их на особенности роста, питания, наследственность. Но как распознать проблему вовремя? Об этом мы поговорили с Печерица Оксаной Григорьевной, врачом детским эндокринологом, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории в клинике профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология».

Печерица Оксана Григорьевна — детский эндокринолог клиники профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология», кандидат медицинских наук, врач высшей категории

В Казани «Авиценна-Эндокринология» – это синоним профессионального подхода и точной диагностики. Основанная более 30 лет назад профессором Лидией Ивановной Анчиковой, клиника стала первой частной медицинской организацией в городе, специализирующейся на эндокринологии. Сегодня она объединяет передовые методики, современное оборудование и опыт десятков специалистов, которые ежедневно помогают взрослым и детям.

— Оксана Григорьевна, как питание влияет на гормональную систему детей? Какие продукты могут способствовать нормальному развитию, а какие, наоборот, мешать?

— Питание играет ключевую роль в формировании гормонального фона ребёнка, ведь из пищи организм получает строительные материалы для выработки гормонов. Если рацион сбалансирован, ребёнок растёт, развивается и чувствует себя хорошо. Но если в питании есть перекосы — слишком много быстрых углеводов, недостаток белка, нехватка йода и других важных элементов — могут начаться сбои, которые скажутся и на росте, и на эмоциональном состоянии, и даже на интеллектуальном развитии.

Для нормального роста и развития ребёнку необходимы белки. Они участвуют в выработке гормонов, в том числе гормона роста. Дети, которые едят мало мяса, рыбы, яиц, творога, могут расти медленнее сверстников. Если ребёнок полностью отказывается от мяса, его рост и набор мышечной массы могут замедлиться.

Очень важен йод — от него зависит работа щитовидной железы, а значит, и обмен веществ, и интеллект. В нашем регионе йода в пище традиционно не хватает, поэтому в рационе обязательно должны быть морепродукты, морская рыба, грецкие орехи, хурма, фейхоа. Полезно использовать йодированную соль. Если йода не хватает, щитовидная железа начинает работать в замедленном режиме, и у ребёнка могут появиться слабость, вялость, проблемы с памятью, выпадение волос и даже задержка роста.

Баланс углеводов тоже очень важен. Современные дети потребляют слишком много сахара и быстрых углеводов — сладостей, выпечки, фастфуда. Это приводит к резким скачкам инсулина, а значит, может повышать риск набора лишнего веса и даже развития инсулинорезистентности в будущем. Родители часто покупают детям те продукты, которые сами любили в детстве — конфеты, газировку, печенье. Но современные дети гораздо меньше двигаются, поэтому, если не следить за балансом питания, легко столкнуться с ожирением.

Глюкоза — это топливо для организма, но её избыток приводит к избыточной секреции инсулина, который со временем начинает работать хуже, а это первый шаг к метаболическим нарушениям. Полезнее заменять сладости свежими фруктами, а углеводы должны поступать в основном из цельнозерновых каш, овощей и сложных источников энергии, а не из сахара и белого хлеба.

Влияет на эндокринную систему и режим питания. Например, гормон роста вырабатывается в вечерние часы после засыпания, и если ребёнок привык есть перед сном сладкое, это может снизить его уровень. Кроме того, поздние перекусы нарушают секрецию мелатонина, а значит, ухудшают сон. А недосыпание, в свою очередь, приводит к повышению кортизола — гормона стресса, который может усиливать тягу к вредным продуктам.

Подшивалина Елена Юрьевна — эндокринолог, детский эндокринолог клиники профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология», кандидат медицинских наук

— Как недосып и нерегулярный режим дня могут сказаться на гормональном фоне ребенка? Почему важно соблюдать биоритмы?

— Сон — это не просто отдых, а важный регулятор гормональной системы. Именно во сне активно вырабатывается гормон роста, отвечающий за физическое развитие. Он синтезируется ночью, особенно с 21:00 до полуночи, но только если ребёнок уже спит. Если он засиживается за гаджетами или уроками, уровень гормона роста падает, а темпы роста могут замедлиться.

Поздний отход ко сну повышает уровень кортизола — гормона стресса, который мешает нормальному производству мелатонина. В итоге ребёнок плохо засыпает, сон становится поверхностным, а утром он встаёт уставшим. Кортизол также влияет на обмен веществ: при хроническом недосыпе нарушается баланс грелина и лептина — гормонов, отвечающих за аппетит. Это приводит к повышенному чувству голода и тяге к сладкому, что увеличивает риск набора лишнего веса.

Недостаток сна также снижает чувствительность клеток к инсулину, что может повысить риск инсулинорезистентности и диабета 2 типа. В подростковом возрасте режим сна особенно важен: он влияет на баланс половых гормонов, состояние кожи, настроение и половое созревание.

Режим сна влияет и на когнитивное развитие. Дети, которые недосыпают, чаще испытывают тревожность, раздражительность, у них снижается концентрация внимания. Для нормального функционирования гормональной системы ребёнку важно ложиться спать вовремя, продолжительность сна должна быть не менее 9–10 часов в дошкольном возрасте и 8 часов в подростковом. Это поможет избежать проблем с ростом, обменом веществ и эмоциональным состоянием.

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— Как физическая активность влияет на гормональный баланс ребенка? Есть ли виды спорта, которые особенно полезны с этой точки зрения?

— Движение — это не просто способ выплеснуть энергию, а ключевой фактор, влияющий на работу эндокринной системы. Физическая активность напрямую связана с выработкой гормона роста, который отвечает за рост костей и мышц. Особенно полезны упражнения с прыжками, висами, растяжками, плаванием — они стимулируют выработку соматотропина, помогая детям расти.

Но важно помнить о балансе: чрезмерные нагрузки, особенно в профессиональном спорте, могут привести к обратному эффекту. При перенапряжении организм начинает активно вырабатывать кортизол — гормон стресса, который подавляет рост и нарушает обмен веществ. Это часто наблюдается у детей, которые подвергаются слишком интенсивным тренировкам без достаточного восстановления.

Регулярные умеренные нагрузки помогают регулировать уровень инсулина, улучшая чувствительность клеток к нему и снижая риск развития диабета. Активные игры на свежем воздухе, плавание, велосипед, танцы — всё это способствует поддержанию здорового метаболизма.

Физическая активность также влияет на психоэмоциональное состояние. Движение стимулирует выработку эндорфинов — гормонов радости, которые помогают бороться со стрессом, тревожностью и улучшать концентрацию. Дети, которые регулярно двигаются, реже сталкиваются с эмоциональными перепадами, лучше спят и легче адаптируются к нагрузкам в школе.

Идеальный вариант — активность не менее 60 минут в день. Пусть это будут прогулки, игры, командные виды спорта или просто подвижные занятия дома. Главное, чтобы физическая нагрузка приносила удовольствие, а не превращалась в стресс для организма.

Аминова Альмира Рифкатовна — детский эндокринолог, врач высшей категории клиники профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология»

— Какие гормональные нарушения встречаются у детей чаще всего? Как их можно вовремя обнаружить и скорректировать?

— Самые распространенные гормональные нарушения у детей связаны с работой щитовидной железы, выработки гормонов роста и инсулина. Эти гормоны влияют на обмен веществ, развитие нервной системы, темпы роста и общее самочувствие. Чем раньше выявить проблему, тем легче её скорректировать.

Нарушения функции щитовидной железы встречаются довольно часто, особенно в регионах с дефицитом йода, к которым относится и Татарстан. Гипотиреоз — недостаток тиреоидных гормонов — может проявляться вялостью, сонливостью, набором веса, снижением памяти и внимания. У младенцев это особенно опасно, потому что тиреоидные гормоны отвечают за развитие нервной системы. Если их не хватает, у ребёнка может задерживаться психомоторное развитие: он позже начинает держать голову, садиться, ходить. Гипертиреоз — наоборот, избыток гормонов — приводит к раздражительности, тревожности, учащённому сердцебиению, снижению веса. Выявить нарушения помогает анализ на ТТГ и Т4 свободный, а также УЗИ щитовидной железы.

Дефицит гормона роста — одна из причин низкорослости. Если ребёнок растёт медленнее чем на 4 см в год, это повод обратиться к эндокринологу. Важно понимать, что гормон роста вырабатывается преимущественно ночью, поэтому хронический недосып может негативно сказаться на его уровне. Также существуют редкие, но серьёзные случаи избытка этого гормона — когда дети растут слишком быстро и значительно выше сверстников.

Инсулин и метаболические нарушения тоже встречаются всё чаще, особенно в условиях малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Если ребёнок быстро набирает вес, постоянно хочет сладкого, испытывает перепады настроения, жалуется на усталость — это может быть связано с нарушением углеводного обмена. Важно следить за уровнем сахара в крови и не допускать чрезмерного потребления простых углеводов.

Раннее или позднее половое созревание — ещё один частый повод для обращения к эндокринологу. Если у девочек до 8 лет начинает расти грудь, а у мальчиков до 9 лет увеличиваются яички или появляется оволосение, это может говорить о гормональном сбое. Позднее созревание, когда у подростка в 14–15 лет нет признаков полового развития, тоже требует консультации специалиста.

Родителям не нужно паниковать при каждом изменении в поведении ребёнка, но если замечены несколько тревожных сигналов сразу — отставание в росте, проблемы с весом, резкие перепады настроения, быстрая утомляемость или нарушения сна — стоит записаться на консультацию к специалисту. Гормональные нарушения лучше выявлять и корректировать как можно раньше, ведь от этого зависит не только здоровье, но и качество жизни ребёнка.