Новости Казани
· 16+ · Диана Вагапова

Половина казанцев готовы отстаивать свои права перед работодателем

По результатам опроса SuperJob, проведённого ср...

Фотограф: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/927022/

Подписаться на Дзен.канал

По результатам опроса SuperJob, проведённого среди работающих жителей Казани, 50% респондентов считают, что хорошо знают Трудовой кодекс и способны самостоятельно отстоять свои права перед работодателем.

Ещё 35% участников опроса тоже осведомлены о своих правах, но признались, что без помощи юриста справиться с конфликтом им будет сложно.

Лучше всего с трудовым законодательством, по мнению самих казанцев, знакомы люди в возрасте от 35 до 45 лет — об этом сообщили 54% опрошенных из этой возрастной группы. Также выяснилось, что уровень знаний напрямую зависит от дохода: среди горожан, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц, 56% уверены в своих знаниях и готовы их применять.

Однако не все могут похвастаться юридической грамотностью — 15% респондентов признались, что практически не знакомы с нормами трудового права. Некоторые пояснили, что не видят смысла изучать законы, так как «всё равно их не соблюдают», другие полагаются на «жизненный опыт».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые бьют тревогу: магнитное поле Земли продолжает ослабевать

Не у нас

14 часов назад

WhatsApp 31 марта удалит «мертвые» аккаунты

самое хорошее средство от тараканов

Новости Казани

день назад

30 марта в Казани пройдет фестиваль, посвященный Ураза-байраму

Интересное в Казани

3 дня назад

Всё дело в температуре: рассказываем, почему чередование тепла и холода весной особенно полезно

замена батарей отопления в квартире цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Пьяный пассажир, летевший из Казани в Пхукет, покусал бортпроводников

Новости Татарстана

12 часов назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

Не у нас

день назад

Пять интереснейших открытий российских ученых в марте 2025 году

Не у нас

5 часов назад

Ученые бьют тревогу: Венеция скоро полностью уйдет под воду
Лонгриды
2 дня назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, ко...

Новости Казани

час назад

Половина казанцев готовы отстаивать свои права перед работодателем

Новости Татарстана

час назад

В правительстве Афганистана поздравили Рустама Минниханова с Ураза-байрамом

Не у нас

час назад

Ученые, с помощью ИИ, научились заранее определять высокий риск остановки сердца

Не у нас

2 часа назад

Ученые проводят исследования бездонной морской дыры Таам Джа
В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драк...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драку со школьниками

Не у нас

2 часа назад

Ученые нашли замену пересадке сердца

Не у нас

5 часов назад

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с грызунами в домах и на участках

Новости Татарстана

5 часов назад

Суд обязал мошенницу выплатить 180 тысяч пострадавшей жительнице Татарстана

Клей для камня: Инструкция по применению
Интересное в Казани
4 дня назад

Клей для камня: Инструкция по применению