Половина казанцев готовы отстаивать свои права перед работодателем
Фотограф: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/927022/
По результатам опроса SuperJob, проведённого среди работающих жителей Казани, 50% респондентов считают, что хорошо знают Трудовой кодекс и способны самостоятельно отстоять свои права перед работодателем.
Ещё 35% участников опроса тоже осведомлены о своих правах, но признались, что без помощи юриста справиться с конфликтом им будет сложно.
Лучше всего с трудовым законодательством, по мнению самих казанцев, знакомы люди в возрасте от 35 до 45 лет — об этом сообщили 54% опрошенных из этой возрастной группы. Также выяснилось, что уровень знаний напрямую зависит от дохода: среди горожан, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц, 56% уверены в своих знаниях и готовы их применять.
Однако не все могут похвастаться юридической грамотностью — 15% респондентов признались, что практически не знакомы с нормами трудового права. Некоторые пояснили, что не видят смысла изучать законы, так как «всё равно их не соблюдают», другие полагаются на «жизненный опыт».
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