В Елабуге из-за нарушений закрылась пекарня «Любимая Печка»
Роспотребнадзор по Республике Татарстан
После выявления случаев кишечной инфекции у двух покупателей пекарни "Любимая Печка" в Елабуге, Елабужский теротдел Управления провел санитарно-эпидемиологическую проверку в отношении ИП Боровиковой О.Н. (г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 37).
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения санитарных норм:
- нарушена последовательность технологических процессов в производственном цехе,
- отсутствует достаточное количество посуды для работы с сырьем,
- использовались продукты без необходимой маркировки,
- в производственных помещениях имеются повреждения на стенах.
В пробах готовой продукции (пироги с рыбой) обнаружены бактерии кишечной палочки.
С рынка сняты 4 партии продукции общим весом 34,2 кг.
Против предпринимателя составлены протоколы об административных нарушениях и о временном приостановлении деятельности. Материалы переданы в суд, помещение пекарни опечатано.
Суд постановил приостановить деятельность пекарни на 30 дней.
У заболевших установлен диагноз — кишечная инфекция неясной этиологии.
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