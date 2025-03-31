В Елабуге из-за нарушений закрылась пекарня «Любимая Печка»

После выявления случаев кишечной инфекции у двух покупателей пекарни "Любимая Печка" в Елабуге, Елабужский теротдел Управления провел санитарно-эпидемиологическую проверку в отношении ИП Боровиковой О.Н. (г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 37).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения санитарных норм:

нарушена последовательность технологических процессов в производственном цехе,

отсутствует достаточное количество посуды для работы с сырьем,

использовались продукты без необходимой маркировки,

в производственных помещениях имеются повреждения на стенах.

В пробах готовой продукции (пироги с рыбой) обнаружены бактерии кишечной палочки.

С рынка сняты 4 партии продукции общим весом 34,2 кг.

Против предпринимателя составлены протоколы об административных нарушениях и о временном приостановлении деятельности. Материалы переданы в суд, помещение пекарни опечатано.

Суд постановил приостановить деятельность пекарни на 30 дней.

У заболевших установлен диагноз — кишечная инфекция неясной этиологии.