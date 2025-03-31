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Эксперт заявил, что ИИ представляет реальную угрозу существованию человечества

Стремительность развития ИИ оказалась неожиданной

pixabay.com

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Знаменитый эксперт в сфере компьютерных наук Джеффри Хинтон, которого часто называют "отцом искусственного интеллекта", выразил тревогу по поводу бурного роста технологий ИИ.

Он отметил, что есть вероятность от 10 до 20 процентов, что развитие ИИ может обернуться серьезной угрозой для людей. По его мнению, человечество никогда раньше не имело дела с существами, ум которых превышает человеческий. Ситуации, где менее разумный контролирует более умного, крайне редки.

Хинтон сравнил людей с младенцами на фоне будущих ИИ-систем и подчеркнул, что главная опасность — это возможность потери контроля над этими мощными технологиями.

Он добавил, что стремительность развития ИИ оказалась неожиданной не только для него, но и для многих специалистов по всему миру. Хотя раньше предполагалось, что такие изменения произойдут нескоро, сейчас становится ясно — ИИ уже активно влияет на реальность, пишет Клопс.

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