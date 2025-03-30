WhatsApp 31 марта удалит «мертвые» аккаунты

С 31 марта 2025 года мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, начнёт безвозвратно удалять аккаунты, которые долго не использовались. Об этом сообщает портал srnsk.ru.

Удаление коснётся тех пользователей, кто не заходил в приложение более 120 дней. Все чаты, медиафайлы и контакты при этом будут утрачены.

Чтобы сохранить доступ к своему аккаунту, нужно хотя бы один раз воспользоваться WhatsApp до конца месяца — отправить сообщение, сделать звонок или просто зайти в приложение. Эксперты рекомендуют заранее создать резервную копию переписок, даже если вы пользуетесь мессенджером регулярно.

Разработчики объясняют такие меры заботой о безопасности: заброшенные аккаунты могут попасть в руки мошенников и использоваться для рассылки спама.