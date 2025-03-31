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В Казани разыскивают пропавшего 14-летнего Михаила Нуриева

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В Казани продолжаются поиски 14-летнего Михаила Нуриева, который пропал 29 марта. На протяжении двух суток нет никаких данных о его местонахождении.

Согласно информации от поисковых служб, Михаил ростом 167 см, имеет нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В момент исчезновения он был одет в черную куртку, черные джинсы и кроссовки, а также серую шапку.

Если у кого-то есть информация о местоположении подростка, просят сообщить по бесплатному номеру горячей линии: 8 (800) 700-54-52.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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