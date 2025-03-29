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Ученые бьют тревогу: магнитное поле Земли продолжает ослабевать

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Магнитное поле Земли продолжает ослабевать, и учёные предупреждают о возможности будущей смены магнитных полюсов. За последние 200 лет его сила снизилась примерно на 10%, а в районе Южно-Атлантической аномалии — на целых 20%, как показывают данные спутников Swarm Европейского космического агентства и наземных наблюдений.

Магнитное поле защищает планету от солнечного ветра и космических лучей, и его ослабление уже сказывается на работе спутников, навигационных систем и электроники в космосе. Эти изменения связаны с движением расплавленного железа во внешнем ядре Земли — именно оно создаёт магнитное поле.

Последний раз полюса Земли поменялись местами около 780 тысяч лет назад. Учёные не исключают, что подобный процесс может начаться снова, хотя и продлится он тысячи лет. В это время магнитная защита планеты будет нестабильной, что повысит воздействие космической радиации.

По словам геофизика Михаила Петрова из Института физики Земли РАН, магнитный северный полюс уже активно смещается от Канады к Сибири — со скоростью до 50 км в год. Хотя это не повод для паники, последствия уже ощутимы: северное сияние появляется в необычных местах, а орбитальные приборы чаще выходят из строя. Если ослабление продолжится, учёным и инженерам придётся адаптировать технологии к новым условиям.

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