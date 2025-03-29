Пять интереснейших открытий российских ученых в марте 2025 году

Российские ученые продолжают делать значительные открытия в разных областях науки. В марте 2025 года были названы пять самых заметных из них, получивших признание Министерства науки и высшего образования РФ, Российского научного фонда и Российской академии наук, сообщает ИАНЕД.

Байкальский нейтринный телескоп.

Исследования, проведенные с использованием телескопа Baikal-GVD с 2018 по 2023 годы, показали аномальное увеличение числа нейтрино с энергией выше 200 тераэлектронвольт. Оказалось, что эти частицы приходят из плоскости Млечного Пути, что ставит под сомнение существующие теории о происхождении космических частиц высоких энергий.

Новый материал для хранения водорода.

Ученые из Томского политехнического университета разработали композитный материал на основе гидрида магния, который значительно улучшает эффективность хранения водорода. Благодаря использованию наноразмерного никеля, полученного методом электровзрыва проводников, температура высвобождения водорода была снижена более чем в два раза, а емкость материала увеличена.

Генетические причины невынашивания беременности.

Исследования Тюменского научно-исследовательского медицинского центра РАН показали, что в 14% случаев спонтанного прерывания беременности при нормальном наборе хромосом наблюдаются изменения числа копий определенных участков ДНК. Это открытие важно, поскольку каждый год примерно 23 миллиона женщин по всему миру теряют беременности.

Экосистема Ессентукского месторождения.

Изучение минеральных вод в регионе привело к открытию уникальной экосистемы, которая может стать моделью для понимания древних экосистем Земли.

Метод сканирующей микроскопии.

Российские и французские ученые совместно разработали метод, который позволяет с нанометровой точностью визуализировать и контролировать квантовые вихри в сверхпроводниках. Это открытие имеет важное значение для увеличения критического тока сверхпроводников, что важно для их применения в высоких технологиях