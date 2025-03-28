«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

Школьники Татарстана ищут работу с заплатой от 35 тысяч

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, когда «повзрослеют» — они уже сейчас делают первые шаги к финансовой самостоятельности. Пока одни сидят за партами, другие — заполняют резюме, ищут вакансии официанта, бариста или упаковщика, и готовы работать на полную ставку. Почти 12 тысяч юных соискателей от 14 до 18 лет разместили резюме на hh.ru всего за первые три месяца года — и у большинства уже есть чёткое понимание, сколько они хотят зарабатывать.

Зачем школьникам работа, на какие зарплаты они рассчитывают и как к этому относятся родители — рассказываем в материале PROKAZAN.

«Пусть сам купит кроссовки»: зачем подростки идут работать

Поколение Z — не о том, чтобы сидеть на шее у родителей. В Татарстане подростки не просто мечтают о финансовой независимости — они активно делают первые шаги. За первый квартал 2025 года (1 января – 26 марта) на hh.ru появилось 11,8 тысячи резюме от соискателей в возрасте от 14 до 18 лет. Почти все — 90% — хотят работать на полную ставку. Причём чаще всего не за «опыт» или «плюсик в портфолио», а за вполне конкретную зарплату.

Вот как говорит об этом мама подростка Яна Ацута:

Автор фото: Алина Алмакаева

«Я отношусь к этому положительно. У меня муж с 12 лет начал работать — мыл машины, чтобы купить себе велосипед. Он с тех пор очень ценит вещи. А мой младший брат, которому скоро 20, даже лампочку прикрутить не может. У нас сын летом подрабатывал — ходил в магазин, помогал пожилым. Получал деньги. И понимал, как это — заработать».

Самые популярные профессии у подростков Татарстана

Рынок труда для подростков пока ограничен, но интерес у них — очень конкретный:

Официант, бармен или бариста — почти каждое десятое резюме (10%)

Упаковщик, комплектовщик — 8%

Менеджер по продажам — 6%

Оператор call-центра — 5%

Есть и те, кто пробует себя в дизайне, копирайтинге или SMM и других смежных направлениях — пусть и не массово, но уверенно. Дети начинают себя развивать в интересующих профессиях очень рано.

Стажировки интересуют только 2% подростков, а волонтёрство — меньше 1%. Подростки хотят настоящую работу, желательно — с деньгами сразу.

Автор фото: Алина Алмакаева

«В 14 лет уже можно брать на себя ответственность. Не на 8 часов в день, но на 4 — почему бы и нет? Мой сын уже сейчас помогает отцу — перетаскивает что-то, участвует в небольших делах. Отец делает вид, что платит ему, просто чтобы он понял: деньги не появляются просто так. Это работает — ребёнок начинает ценить и деньги, и вещи», - говорит мама двоих детей Алёна Сидоркин.

Деньги: сколько хотят получать подростки

Самая желанная зарплата — в диапазоне 20–35 тысяч рублей. Эту сумму указывают 16% юных соискателей. Ещё 14% мечтают о 35–55 тысячах, а 5% — даже о 55–75 тысячах в месяц.

Да-да, есть и ещё более амбициозные: больше 2% ребят указали в резюме зарплату в пределах 75–95 тысяч рублей.

При этом 13% подростков готовы и к меньшему — до 20 тысяч рублей, особенно если работа гибкая и рядом с домом.

Автор фото: Алина Алмакаева

Почему подростки хотят зарабатывать

У одних — история про «первые кроссовки». У других — про личную ответственность. Но есть и ещё одна важная причина: социализация.

«Сейчас дети даже дома не убираются особо. А если начнут подрабатывать — быстрее вольются в общество. Поймут, как устроена жизнь», — говорит Яна Ацута.

Алёна же отмечает, ребёнок заработает себе карманные деньги. Именно так он будет немного понимать, что родителям все-таки деньги достаются не таким легким способом.

Родители всё чаще не запрещают, а наоборот — поощряют первые шаги на рынке труда. Но при этом ставят границы: не 8-часовой рабочий день, а аккуратная подработка — по пару часов в день или на каникулах.