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30 марта в Казани пройдет фестиваль, посвященный Ураза-байраму

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Завтра, 30 марта, в Казани пройдет большой городской фестиваль, посвященный празднованию Ураза-байрама. Главная сцена будет установлена возле старого здания театра Камала, а гостей начнут принимать с 13:00.

В связи с проведением праздничных мероприятий движение транспорта по улице Шигабутдина Марджани будет ограничено до 22:00 воскресенья. Об этом сообщили в Исполнительном комитете города.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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