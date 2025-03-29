30 марта в Казани пройдет фестиваль, посвященный Ураза-байраму

Завтра, 30 марта, в Казани пройдет большой городской фестиваль, посвященный празднованию Ураза-байрама. Главная сцена будет установлена возле старого здания театра Камала, а гостей начнут принимать с 13:00.

В связи с проведением праздничных мероприятий движение транспорта по улице Шигабутдина Марджани будет ограничено до 22:00 воскресенья. Об этом сообщили в Исполнительном комитете города.