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Врач рассказала, что благодаря надетым носкам может улучшаться качество сна

Сон играет важную роль в жизни человека — он вл...

pixabay.com

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Сон играет важную роль в жизни человека — он влияет на здоровье, настроение и работоспособность. Вопрос о том, действительно ли ношение носков помогает спать лучше, нашёл подтверждение в исследованиях терапевта Ирины Андреевой.

По её словам, учёные из Базельского университета ещё два года назад доказали: если надеть носки перед сном, уровень мелатонина в организме повышается примерно на 19%, а уровень кортизола снижается. Это способствует более глубокому и спокойному сну.

Такой эффект объясняется вазодилатацией — расширением сосудов. Когда ноги согреваются, организм начинает отдавать тепло, температура тела немного снижается, и мозг получает сигнал, что пора засыпать.

Благодаря этому процессу человек засыпает быстрее — в среднем на 15 минут раньше, чем без носков. Кроме того, улучшенная терморегуляция помогает избежать частых пробуждений ночью, особенно это актуально для людей с нарушением кровообращения или склонностью к судорогам.

Тем не менее врач предупредила, что не стоит носить тесные или синтетические носки, так как они могут ухудшать циркуляцию крови, вызывать избыточную потливость и даже привести к грибку. Также носки перед сном не подойдут людям, склонным к перегреву, пишет Newsinfo.

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