В правительстве Афганистана поздравили Рустама Минниханова с Ураза-байрамом
Министр промышленности и торговли Афганистана Альхадж Нуруддин Азизи от имени правительства Исламского Эмирата направил поздравление главе Татарстана Рустаму Минниханову по случаю праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).
В послании он пожелал Минниханову и его семье радостного и благословенного праздника, отметив, что это время — награда за месяц молитв, поста и добрых дел.
Министр также выразил надежду, что все совершённые молитвы и добрые поступки были услышаны Всевышним и этот праздник принесёт главе республики и его близким мир, здоровье и успех.
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