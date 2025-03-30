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В правительстве Афганистана поздравили Рустама Минниханова с Ураза-байрамом

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Министр промышленности и торговли Афганистана Альхадж Нуруддин Азизи от имени правительства Исламского Эмирата направил поздравление главе Татарстана Рустаму Минниханову по случаю праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

В послании он пожелал Минниханову и его семье радостного и благословенного праздника, отметив, что это время — награда за месяц молитв, поста и добрых дел.

Министр также выразил надежду, что все совершённые молитвы и добрые поступки были услышаны Всевышним и этот праздник принесёт главе республики и его близким мир, здоровье и успех.

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