В РТ руководство филиала «Роскадастра» было поймано на хищении 1,5 млн рублей

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали директора и его заместителя филиала «Роскадастра». Они разработали схему хищения денежных средств.

Каждый месяц они начисляли своим подчинённым необоснованные премии, которые затем забирали себе. За период с октября 2024 года по март 2025 года им удалось похитить более 1,5 миллиона рублей.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. В настоящее время проводятся дальнейшие проверки, пишет «Вечерняя Казань».

Ранее мы писали о том, что в Елабуге из-за нарушений закрылась пекарня «Любимая Печка».