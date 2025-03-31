В РТ руководство филиала «Роскадастра» было поймано на хищении 1,5 млн рублей
Екатерина Елисеева
В Татарстане сотрудники ФСБ задержали директора и его заместителя филиала «Роскадастра». Они разработали схему хищения денежных средств.
Каждый месяц они начисляли своим подчинённым необоснованные премии, которые затем забирали себе. За период с октября 2024 года по март 2025 года им удалось похитить более 1,5 миллиона рублей.
В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. В настоящее время проводятся дальнейшие проверки, пишет «Вечерняя Казань».
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