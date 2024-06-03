Стала известна группа пенсионеров, которым заметно увеличат пенсии с 1 июня

С 1 июня 2024 года ряд российских пенсионеров получат проиндексированные выплаты. В их числе — граждане, прекратившие трудовую деятельность не позднее апреля. Разберемся, почему им положен перерасчет и как он происходит.

Работа = заморозка индексации

Дело в том, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий до момента увольнения. Это правило действует уже несколько лет. Однако после увольнения им производится перерасчет с учетом всех пропущенных повышений.

Июньская прибавка

Важно отметить, что пенсия начинает расти уже со второго месяца после увольнения. Таким образом, пенсионеры, уволившиеся до конца апреля, увидят прибавку уже в июне.

Справедливый подход

Перерасчет пенсий для уволившихся пенсионеров — важный механизм, который позволяет гарантировать справедливое увеличение выплат и компенсировать "замороженные" индексации. Благодаря ему пенсионеры могут быть уверены, что выход на заслуженный отдых не приведет к существенным финансовым потерям.