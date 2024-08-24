Стал известен введенный график выхода на пенсию — пункты по годам

В России несколько лет назад, в 2018 году, стали постепенно увеличивать пенсионный возраст. Эта реформа отразила показала, насколько для страны важна адаптация к обновленным экономическим условиям, а также - к изменения в области демографии. Проводимая пенсионная реформа затронула всех не только тех, кто уже вышел на пенсию, но и других граждан - всех, кто родился после 1950-х годов.



Пересмотренный график пенсионного возраста предусматривает следующие изменения:

Для женщин 1964 года рождения и мужчин 1959 года рождения пенсионный возраст наступает в 55,5 и 60,5 лет соответственно.

Женщины 1965 года и мужчины 1960 года рождения теперь будут выходить на пенсию в 56,5 и 61,5 лет.

Лица, родившиеся в 1966 и 1961 годах, начнут получать пенсии в возрасте 58 и 63 лет соответственно с 2024 года.

Граждане 1967 и 1962 годов рождения получат право на пенсию в 59 и 64 года начиная с 2026 года.

Для родившихся в 1968 году и позже, а также в 1963 году и позже, установлен пенсионный возраст в 60 и 65 лет, который начнет действовать с 2028 года.





Женщины, имеющие пять и более детей, сохраняют возможность ухода на пенсию в 50 лет.

Женщины с тремя детьми могут претендовать на пенсию в 57 лет, а с четырьмя детьми — в 56 лет, начиная с 2019 года.

Специальные условия для определенных категорий населения:



Помимо того, была введена еще одна норма. Они позволяла гражданам, стаж работы которых достаточно длительный, уходить на пенсию на два года раньше, нежели они должны были это делать по графику. К примеру, мужчины могут начать получать пенсию, если их трудовой стаж достиг 42 лет. Женщины же - с 37 лет. Но хитрость со стажем работает только при достижении 60 и 55 лет соответственно.



Цель таких изменений в политике государства, касаемых пенсий, - соответствие условиям жизни в современном мире и работы граждан, а также стимуляция продолжения трудовой деятельности.