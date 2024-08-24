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Стал известен введенный график выхода на пенсию — пункты по годам

В России несколько лет назад, в 2018 году, стал...

ekogradmoscow.ru

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В России несколько лет назад, в 2018 году, стали постепенно увеличивать пенсионный возраст. Эта реформа отразила показала, насколько для страны важна адаптация к обновленным экономическим условиям, а также - к изменения в области демографии. Проводимая пенсионная реформа затронула всех не только тех, кто уже вышел на пенсию, но и других граждан - всех, кто родился после 1950-х годов.

Пересмотренный график пенсионного возраста предусматривает следующие изменения:

  • Для женщин 1964 года рождения и мужчин 1959 года рождения пенсионный возраст наступает в 55,5 и 60,5 лет соответственно.
  • Женщины 1965 года и мужчины 1960 года рождения теперь будут выходить на пенсию в 56,5 и 61,5 лет.
  • Лица, родившиеся в 1966 и 1961 годах, начнут получать пенсии в возрасте 58 и 63 лет соответственно с 2024 года.
  • Граждане 1967 и 1962 годов рождения получат право на пенсию в 59 и 64 года начиная с 2026 года.
  • Для родившихся в 1968 году и позже, а также в 1963 году и позже, установлен пенсионный возраст в 60 и 65 лет, который начнет действовать с 2028 года.


Специальные условия для определенных категорий населения:

  • Женщины, имеющие пять и более детей, сохраняют возможность ухода на пенсию в 50 лет.
  • Женщины с тремя детьми могут претендовать на пенсию в 57 лет, а с четырьмя детьми — в 56 лет, начиная с 2019 года.


Помимо того, была введена еще одна норма. Они позволяла гражданам, стаж работы которых достаточно длительный, уходить на пенсию на два года раньше, нежели они должны были это делать по графику. К примеру, мужчины могут начать получать пенсию, если их трудовой стаж достиг 42 лет. Женщины же - с 37 лет. Но хитрость со стажем работает только при достижении 60 и 55 лет соответственно.

Цель таких изменений в политике государства, касаемых пенсий, - соответствие условиям жизни в современном мире и работы граждан, а также стимуляция продолжения трудовой деятельности.

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