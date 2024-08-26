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Срочно! Пресс-секретарь президента России Песков сделал важное заявление о мобилизации в России

В последнее время в общественных и политических...

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В последнее время в общественных и политических кругах России активно обсуждается вопрос о возможной мобилизации. Однако, согласно последним заявлениям представителя Кремля Дмитрия Пескова, дополнительный набор мобилизованных на данный момент не предвидится. Песков подчеркнул, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет». Эти слова прозвучали в ответ на вопросы о том, достаточно ли в стране добровольцев для достижения военных целей.

Подтверждение отсутствия планов по новой мобилизации также прозвучало от самого президента Владимира Путина. В ходе обсуждения военных тактик он указал на отсутствие необходимости в дополнительном привлечении сил, подчеркивая, что текущей тактики и имеющихся ресурсов достаточно для контроля над ключевыми территориями.

Министерство обороны РФ сообщило о стабильном притоке контрактников, которые продолжают подписывать контракты с вооруженными силами. С начала 2024 года более 190 тысяч человек стали контрактниками, что свидетельствует о значительном интересе к военной службе на добровольных началах. Такая динамика позволяет говорить о том, что потребность в принудительной мобилизации отсутствует, сообщил «РИА Новости».

Более того, различные регионы страны начали увеличивать финансовые стимулы для привлечения новых военнослужащих. Например, в Москве и Ростове-на-Дону размер единовременных выплат новым контрактникам был увеличен до 1,9 миллиона рублей. Такие меры, по всей видимости, направлены на укрепление добровольческой базы вооруженных сил.

Исторический контекст недавней частичной мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года и завершившейся через месяц с призывом 300 тысяч резервистов, делает текущую ситуацию особенно заметной. Отсутствие планов по новой мобилизации подчеркивает стремление правительства к стабилизации и нормализации военного компонента национальной политики через увеличение числа контрактников и улучшение условий их службы.

Таким образом, в текущий момент Россия делает ставку на укрепление профессионального состава своих вооруженных сил через добровольный набор, отходя от методов массовой мобилизации.

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