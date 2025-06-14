Срочно побрызгайте этим помидоры для завязи: спасаем урожай подкормкой в июне

Своевременная подкормка томатов в июне — залог обильного и сочного урожая. Какие удобрения и препараты стоит использовать для лучшей завязи плодов в этот ключевой период?

Мы расскажем, как правильно ухаживать за растениями, чтобы они порадовали вас щедрым урожаем.

Чем подкормить помидоры для хорошей завязи в июне?

Когда в июне на ваших томатах начинают появляться цветы, самое время позаботиться о подкормке, которая способствует формированию крепких завязей. Для этого можно использовать несколько проверенных средств.

1. Мочевина для активного роста до цветения:

Когда использовать: в начале июня, до того как начнется массовое цветение.

Зачем: мочевина (карбамид) богат азотом, который помогает растениям активно развиваться, наращивать листья и стебли.

Как применять: растворите 50-60 г мочевины в 10 л воды. Получившимся раствором полейте томаты под корень (по 0,5-1 л на растение). Однако не стоит перекармливать, чтобы избежать переизбытка азота, который может привести к избытку зелени и снижению образования цветов.

2. Борная кислота для гарантированной завязи:

Когда использовать: на стадии начала цветения первой кисти, повторить через 10-14 дней.

Зачем: бор значительно повышает образование завязи и помогает предотвратить опадение цветков.

Как применять: растворите 1-2 г борной кислоты в 10 л теплой воды (примерно половина чайной ложки без горки). Опрыскивайте цветы и бутоны томатов рано утром или вечером. Обратите внимание на дозировку — она критична для успешного результата.

3. Переход на фосфорно-калийные подкормки:

После того как растения получат азот для старта и начнется цветение, важно перейти на подкормки с фосфором и калием, которые способствуют развитию плодов. Используйте суперфосфат, золу или монофосфат калия.

Не упустите важный момент! Подкормка томатов в июне, в том числе использование мочевины до цветения и опрыскивание борной кислотой по цветкам, — это ваш ключ к богатому урожаю и качественным помидорам.