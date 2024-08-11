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Срочно! Песков сделал очень важное заявление о мобилизации в России

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил,...

osnmedia.ru

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Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время Россия не рассматривает вопросы о новой мобилизации. Эти заявления были сделаны в ответ на вопросы о текущей потребности в добровольцах и возможном недостатке военного персонала.

В своем комментарии для «РИА Новости» Песков ясно указал: «О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи о новом наборе мобилизованных не идет». Это заявление следует за вопросом о том, достаточно ли в стране добровольцев для достижения военных целей без дополнительного привлечения резервистов.

Ранее в июне президент Владимир Путин в разговоре с журналистами подтвердил стратегический подход, заключающийся в том, что текущих сил достаточно для выполнения задач без дополнительной мобилизации. Путин уточнил, что вместо массовой мобилизации будет применяться тактика вытеснения противника с ключевых территорий.

Министерство обороны России также сообщило о стабильном наборе контрактников, отметив, что ежедневно в армию вступает около тысячи новых военнослужащих. С начала 2024 года под контракт подписались приблизительно 190 тысяч человек. На конец года численность контрактников в Вооруженных Силах достигла 640 тысяч.

В ответ на увеличивающуюся потребность в военнослужащих, некоторые регионы России значительно увеличили размеры единовременных выплат новым контрактникам, стимулируя интерес к службе. Например, в Москве и Ростове-на-Дону сумма выплаты была повышена до 1,9 миллиона рублей, в то время как в Дагестане и Башкирии выплаты составляют 500 и 505 тысяч рублей соответственно.

Эти меры подчеркивают желание российского правительства поддерживать и укреплять военный потенциал страны через добровольный набор, отходя от массовой мобилизации, которая была проведена в сентябре предыдущего года и завершилась набором 300 тысяч резервистов.

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