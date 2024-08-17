Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Срочно! Песков проговорил важное заявление о мобилизации в России

В последнее время вокруг темы мобилизации в Рос...

cdo-dpo.ru

Подписаться в Telegram

В последнее время вокруг темы мобилизации в России возникает множество вопросов и спекуляций. Однако, как подчеркивает представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких планов по новой мобилизации в настоящее время нет. По его словам, обсуждения на эту тему в правительственных кругах не ведутся.

Отсутствие планов по мобилизации

На пресс-конференции Песков ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации, отметив, что текущего числа добровольцев и контрактников достаточно для выполнения задач, стоящих перед вооруженными силами России. По словам Пескова, "о мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет".

Стабильный набор контрактников

Министерство обороны России также подтвердило стабильность ситуации, сообщив о наборе в среднем около 1 тысячи контрактников в сутки. С начала года подписаны контракты с приблизительно 190 тысячами новых военнослужащих, что позволяет поддерживать необходимый уровень войск без дополнительной мобилизации.

Увеличение стимулов для новых военнослужащих

На фоне этих данных стоит отметить, что некоторые регионы России принимают меры для стимулирования набора в армию, повышая единовременные выплаты новым контрактникам. Так, в Москве и Ростове-на-Дону размер выплаты увеличен до 1,9 млн рублей, в Дагестане — до 500 тысяч, в Башкирии — до 505 тысяч рублей, а в Свердловской области — до 400 тысяч рублей.

Исторический контекст

Для сравнения, в сентябре прошлого года была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой было мобилизовано около 300 тысяч резервистов. Однако этот этап мобилизации был завершен в течение месяца, и с тех пор значительных изменений в политике мобилизации не наблюдалось.

Выводы

С учетом текущего положения и отсутствия официальных планов о новой мобилизации, кажется, что Россия сосредоточена на укреплении своих вооруженных сил через стабильный набор контрактников и увеличение стимулов для привлечения новых военнослужащих. Это подход, по словам официальных лиц, позволяет эффективно выполнять поставленные задачи без дополнительной мобилизации ресурсов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ начался суд над женщиной, у которой в пожаре погибли 7 человек

Интересное в Казани

19 часов назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

вентиляционные решетки с ловушками для тараканов

Новости Казани

21 час назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Интересное в Казани

3 дня назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

экстремальное вождение на льду в москве в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

Новости Татарстана

день назад

Татарстанские медалисты и ударники сдали экзамены на 2

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске на водохранилище был совершен акт вандализма

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах в 68 лет скончалась депутат горсовета Флера Андреева

Новости Казани

17 часов назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки
Новости России
14 часов назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

14 часов назад

Фигуристка Алина Загитова хочет исполнить авторскую песню на шоу

Интересное в Казани

18 часов назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

Новости Татарстана

17 часов назад

Jony и «Кар-мэн» выступят на концерте ко Дню нефтяника в Нижнекамске 24 августа

Новости Татарстана

17 часов назад

22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду
Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстан...
Новости Татарстана
20 часов назад

Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстанцам не заедать стресс

Новости Татарстана

20 часов назад

Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки» в Альметьевске

Новости Казани

23 часа назад

После травмирования ребенка аварийную скейт-площадку в «Континенте» снесут

Новости Казани

день назад

В Казани 17 августа покажут фильм «Любовь и голуби» под открытым небом
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев ...
Новости Татарстана
20 часов назад

В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки»