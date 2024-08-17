Срочно! Песков проговорил важное заявление о мобилизации в России

В последнее время вокруг темы мобилизации в России возникает множество вопросов и спекуляций. Однако, как подчеркивает представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких планов по новой мобилизации в настоящее время нет. По его словам, обсуждения на эту тему в правительственных кругах не ведутся.

Отсутствие планов по мобилизации

На пресс-конференции Песков ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации, отметив, что текущего числа добровольцев и контрактников достаточно для выполнения задач, стоящих перед вооруженными силами России. По словам Пескова, "о мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет".

Стабильный набор контрактников

Министерство обороны России также подтвердило стабильность ситуации, сообщив о наборе в среднем около 1 тысячи контрактников в сутки. С начала года подписаны контракты с приблизительно 190 тысячами новых военнослужащих, что позволяет поддерживать необходимый уровень войск без дополнительной мобилизации.

Увеличение стимулов для новых военнослужащих

На фоне этих данных стоит отметить, что некоторые регионы России принимают меры для стимулирования набора в армию, повышая единовременные выплаты новым контрактникам. Так, в Москве и Ростове-на-Дону размер выплаты увеличен до 1,9 млн рублей, в Дагестане — до 500 тысяч, в Башкирии — до 505 тысяч рублей, а в Свердловской области — до 400 тысяч рублей.

Исторический контекст

Для сравнения, в сентябре прошлого года была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой было мобилизовано около 300 тысяч резервистов. Однако этот этап мобилизации был завершен в течение месяца, и с тех пор значительных изменений в политике мобилизации не наблюдалось.

Выводы

С учетом текущего положения и отсутствия официальных планов о новой мобилизации, кажется, что Россия сосредоточена на укреплении своих вооруженных сил через стабильный набор контрактников и увеличение стимулов для привлечения новых военнослужащих. Это подход, по словам официальных лиц, позволяет эффективно выполнять поставленные задачи без дополнительной мобилизации ресурсов.