Среди многочисленных дискуссий о военной ситуации в России, вопрос о мобилизации остаётся особенно актуальным. Недавно Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил в интервью агентству «РИА Новости» , что никаких новых планов по мобилизации нет: «О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет».

Эти слова были ответом на вопрос журналистов, достаточно ли в стране добровольцев, или потребуется новый этап мобилизации. Песков подчеркнул, что текущее количество контрактников и добровольцев полностью удовлетворяет потребности военного времени.

Стабильный набор контрактников – залог успеха без мобилизации

Подтверждая слова Пескова, Минобороны России в середине июля доложило о стабильном наборе контрактников. По данным ведомства, в среднем около 1 тыс. человек ежедневно подписывают контракт на службу. С начала года число новых контрактников приблизилось к отметке в 190 тыс. человек. Это свидетельствует о достаточности текущих ресурсов для выполнения поставленных задач.

Увеличение стимулов для новобранцев

Кроме того, в последние недели власти некоторых регионов России приняли решение увеличить выплаты для новых военнослужащих, что, по мнению экспертов, может стимулировать интерес к добровольной службе. Так, в Москве и Ростове-на-Дону размер единовременной выплаты был увеличен до 1,9 млн рублей. В Дагестане, Башкирии и Свердловской области также произошло значительное увеличение стимулирующих выплат.

Контекст и перспективы

Эта информация поднимает важные вопросы о стратегии и тактике, которую выбирает Россия в текущих условиях. По словам Владимира Путина, полученные в июне рекомендации позволяют избежать мобилизации, продолжая эффективное использование имеющихся сил и средств. Президент подчеркнул, что стратегия "выдавливания" противника позволяет эффективно контролировать ситуацию без дополнительного привлечения ресурсов.

Таким образом, при всех слухах и предположениях, официальная позиция Москвы чётко указывает на отсутствие необходимости в дополнительной мобилизации на данный момент. Это свидетельствует о стремлении государства минимизировать воздействие войны на гражданское население и экономику страны, сосредоточившись на эффективности и стратегическом планировании.