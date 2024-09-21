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Сплошная химия, а не соль: Роскачество определило пять марок поваренной соли, которые не нужно покупать

В последнем исследовании Роскачество выявило пя...

gubdaily.ru

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В последнем исследовании Роскачество выявило пять брендов поваренной соли, которые потребители должны избегать. Эти марки, по мнению экспертов, содержат чрезмерное количество добавок и примесей, что делает их более похожими на химические составы, нежели на природный продукт.

Что не так с этой солью?

Исследование показало, что некоторые популярные марки поваренной соли на российском рынке содержат добавки, которые могут быть вредны для здоровья. В частности, речь идет о различных антислеживающих агентах и усилителях вкуса, которые используются для улучшения потребительских свойств продукта, но могут негативно сказаться на здоровье при регулярном употреблении.

Какие марки под прицелом?

Роскачество рекомендует избегать покупки следующих марок поваренной соли (марки указаны условно и представлены без конкретных названий для соблюдения нейтральности):

  • "Торговый дом Соль" – содержание йода в соли этой марки очень низкое, а подпись на упаковке "без ГМО" вводит потребителя в заблуждение;
  • "Валетек" – содержит тоже очень мало йода по стандартам;
  • "Белёк" – вновь соль данной марки абсолютно не проходит по стандартам содержания йона, а также по уровню нерастворимых остатков, который долженбыть ниже;
  • "Crista" – согласно проверке, соль содержит в себе слишком большое количество хлорида натрия, а информация, указанная на упаковке, является неточной;
  • "Салина" – состав не соответствует тому, что было установлено по ГОСТу, хотя на упаковке продукта написано обратное

Почему это важно?

Потребление соли с химическими добавками может способствовать развитию ряда заболеваний, включая гипертонию и болезни почек. Важно выбирать продукты, которые как можно ближе к их естественному состоянию, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья.

Как выбрать качественную соль?

Роскачество советует обращать внимание на состав продукта, отдавая предпочтение соли без добавок и с минимальной обработкой. Идеальный вариант — это соль, которая содержит только натрий и хлорид, без каких-либо дополнительных веществ.

Это исследование Роскачества является напоминанием о том, что даже такие простые продукты, как соль, могут содержать нежелательные добавки. Внимательное чтение этикеток и выбор продуктов с чистым составом помогут сохранить здоровье и благополучие.

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